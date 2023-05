“L’uomo di neve”, il film tratto dal romanzo di Jo Nesbø

Stasera 23 maggio 2023 su Canale 20 alle ore 21:02 andrà in onda “L’uomo di neve“, film thriller del 2017 diretto da Tomas Alfredson e ispirato all’omonimo libro dello scrittore norvegese Jo Nesbø.

L’uomo di neve, la trama

Una notte, dopo la prima neve dell’anno, il piccolo Jonas si sveglia e scopre che sua madre è sparita. La sciarpa rosa che lui le aveva regalato per Natale è avvolta al collo del pupazzo di neve che, inspiegabilmente, quel giorno è apparso nel loro giardino. Ma quando anche una seconda donna scompare nei dintorni di Oslo, i peggiori presentimenti dell’ispettore Harry Hole sembrano prendere davvero corpo. È evidente che si trova a fronteggiare un serial killer per la prima volta in Norvegia.

L’adattamento cinematografico

Inizialmente l’adattamento cinematografico del romanzo di Nesbø doveva essere diretto da Martin Scorsese, ma la regia venne infine affidata allo svedese Tomas Alfredson, mentre Scorsese rimase legato al progetto come produttore esecutivo.

Le riprese del film sono iniziate a gennaio 2016 in Norvegia, nelle città di Drammen, Oslo e Bergen e nell’area di Rjukan.

Il cast

“L’uomo di neve” può contare su un cast d’eccezione: personaggi principali sono il detective Harry Hole e Katrine Bratt interpretati rispettivamente da Michael Fassbender e Rebecca Ferguson. Nel cast anche Val Kilmer che dà il volto al personaggio di Gert Rafto.

Jo Nesbø

Il film “L’uomo di neve” è ispirato all’omonimo libro dello scrittore norvegese Jo Nesbø. Nato nel 1960 ad Oslo ed è cresciuto a Molde. Nesbo ha una laurea in Economia conseguita presso la Norwegian School of Economics. Prima di intraprendere la carriera da scrittore, Jo Nesbø ha giocato a calcio con il Molde (con cui ha vinto il Norgesmesterskapet G19 1978, competizione nazionale riservata ai calciatori Under-19), ha lavorato come giornalista free-lance e ha fatto il broker in borsa.

Il suo primo romanzo giallo, “Flaggermusmannen”, ha riscosso un successo immediato in patria, scalando le classifiche in pochissimo tempo e vincendo il Glass Key Award per il miglior romanzo giallo norvegese nel 1998: solo il primo di numerosi premi vinti. Ha scritto anche letteratura per ragazzi e racconti. È cantante, compositore e chitarrista della band Di Derre, con la quale ha pubblicato vari album. Nel 2001 è uscito il suo primo lavoro da solista: Karusellmusikk. Suo fratello Knut è stato anch’egli membro dei Di Derre, dopo una prestigiosa carriera di calciatore