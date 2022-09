Lucio Battisti, l’amore e l’infanzia in “Pensieri e parole”

Canzone d'Autore

Il 9 settembre del 1998 ci lasciava Lucio Battisti, uno dei cantautori più apprezzati nel panorama musicale italiano. Autore di grandi successi che rivivono nella memoria di generazioni di italiani, Battisti è universalmente riconosciuto come il cantore delle piccole cose quotidiane, delle emozioni e dei sentimenti semplici, che ciascuno di noi sperimenta ogni giorno della vita.

In occasione dell’anniversario della sua scomparsa, condividiamo con voi il testo di “Pensieri e parole”, brano composto da Lucio Battisti insieme a Mogol – sodalizio fortunato che sancisce il successo di entrambi gli artisti a partire dalla metà degli anni ‘Sessanta – e pubblicato nel 1971 nell’album “Lucio Battisti Vol.4”. “Pensieri e parole” è un testo struggente. Non c’è molto da dire. La forza delle immagini scelte, che passano anche attraverso l’infanzia del cantautore, per veicolare il messaggio d’amore parla da sé.

Pensieri e parole di Lucio Battisti

Che ne sai di un bambino che rubava

E soltanto nel buio giocava

E del sole che trafigge i solai, che ne sai

E di un mondo tutto chiuso in una via

E di un cinema di periferia



Che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai

Conosci me, la mia lealtà

Tu sai che oggi morirei per onestà

Conosci me, il nome mio

Tu sola sai se è vero o no che credo in Dio



Che ne sai tu di un campo di grano

Poesia di un amore profano

La paura d’esser preso per mano, che ne sai

L’amore mio (che ne sai di un ragazzo perbene)

È roccia ormai (che mostrava tutte quante le sue pene)



E sfida il tempo e sfida il vento e tu lo sai (la mia sincerità per rubare la sua verginità)

Sì, tu lo sai (ma che ne sai)

Davanti a me c’è un’altra vita

La nostra è già finita

E nuove notti e nuovi giorni



Cara, vai o torni con me

Davanti a te ci sono io (dammi forza, mio Dio)

O un altro uomo (chiedo adesso perdono)

E nuove notti e nuovi giorni

Cara, non odiarmi se puoi

Conosci me (che ne sai di un viaggio in Inghilterra)

Quel che darei (che ne sai di un amore israelita)

Perché negli altri ritrovassi gli occhi miei (di due occhi sbarrati che mi han detto bugiardo è finita)



Che ne sai di un ragazzo che ti amava

Che parlava e niente sapeva

Eppur quel che diceva chissà perché chissà

Adesso è verità (sì, tu lo sai)

Davanti a me c’è un’altra vita



La nostra è già finita

E nuove notti e nuovi giorni

Cara, vai o torni con me

Davanti a te ci sono io (dammi forza, mio Dio)

O un altro uomo (chiedo adesso perdono)



E nuove notti e nuovi giorni

Cara, non odiarmi se puoi