Luciano Ligabue torna in teatro con “Dedicato a noi”

A 13 anni di distanza dall’ultima volta, "il Liga" torna in teatro. Al via l’1 ottobre dalla sua Correggio con 31 date uniche nei teatri più belli d’italia

A 13 anni di distanza dall’ultima volta, quest’anno Luciano Ligabue dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia, location intime d’eccezione, per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi “sogni di rock ‘n’ roll” che hanno da sempre accompagnato la sua carriera.

L’annuncio proprio oggi, in concomitanza con il compleanno del celebre cantautore, nato a Correggio il 13 marzo 1960.

Ligabue in teatro

Saranno 31 concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche (fatta eccezione per Correggio dove si terrà una doppia data zero), per garantire al pubblico presente in sala un’esperienza esclusiva e irripetibile. “LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI” chiuderà ufficialmente il capitolo live di “DEDICATO A NOI” che ha visto Liga protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli stadi, l’Arena di Verona e i principali palasport italiani.

Sul palco insieme a Luciano Ligabue ci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il Liga dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album “DEDICATO A NOI”.

Le date

Questo il calendario del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto: 1 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia) – Teatro Asioli – DATA ZERO; 2 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia) – Teatro Asioli – DATA ZERO; 5 ottobre 2024 – BARI – Teatro Petruzzelli; 7 ottobre 2024 – NAPOLI – Teatro San Carlo; 9 ottobre 2024 – FIRENZE – Teatro Verdi; 10 ottobre 2024 – LIVORNO – Teatro Goldoni; 12 ottobre 2024 – ROMA – Teatro dell’Opera; 14 ottobre 2024 – FERRARA – Teatro Comunale; 16 ottobre 2024 – REGGIO EMILIA – Teatro Romolo Valli; 18 ottobre 2024 – AVELLINO – Teatro Gesualdo; 20 ottobre 2024 – PALERMO – Teatro Politeama; 21 ottobre 2024 – CATANIA – Teatro Metropolitan; 23 ottobre 2024 – REGGIO CALABRIA – Teatro Cilea; 24 ottobre 2024 – CATANZARO – Teatro Politeama; 28 ottobre 2024 – VERONA – Teatro Filarmonico; 30 ottobre 2024 – BRESCIA – Teatro Grande; 31 ottobre 2024 – BOLOGNA – Europauditorium;

3 novembre 2024 – PIACENZA – Teatro Municipale; 4 novembre 2024 – MANTOVA – Teatro Sociale; 6 novembre 2024 – CREMONA – Teatro Ponchielli; 7 novembre 2024 – PARMA – Teatro Regio; 9 novembre 2024 – LUGANO (Svizzera) – Teatro Lac; 11 novembre 2024 – TORINO – Teatro Regio; 12 novembre 2024 – NOVARA – Teatro Coccia; 14 novembre 2024 – SANREMO (Imperia) – Teatro Ariston; 16 novembre 2024 – GENOVA – Teatro Carlo Felice; 18 novembre 2024 – COMO – Teatro Sociale; 19 novembre 2024 – VERCELLI – Teatro Civico; 23 novembre 2024 – UDINE – Teatro Nuovo Giovanni Da Udine; 25 novembre 2024 – TRIESTE – Teatro Rossetti; 27 novembre 2024 – MILANO – Teatro Arcimboldi.

L’artista

Luciano Ligabue è ancora oggi uno dei cantautori più amati e ascoltati. Scrive la sua prima canzone a diciott’anni e, dopo una serie di esperienze amatoriali, partecipa al festival bar con Hit “Balliamo sul mondo”. Questa canzone dà avvio alla sua carriera e al suo successo, che esploderanno con l’album del 1995 “Buon compleanno Elvis”. La sua carriera è stata costellata da successi incredibili; i suoi tour sono ancora oggi tra i più attesi e amati.

Luciano Ligabue è anche un grande artista eclettico: ha sempre avuto una grande predisposizione per la “narrazione”, una dote che lo ha portato a coltivare anche la passione per la scrittura e anche per il cinema.

I libri di Ligabue

Oltre ai testi musicali, che rispecchiano la sua indole poetica e narrativa, il cantautore romagnolo ha scritto anche diversi libri. Tra questi, l’ultimo insieme a Massimo Cotto, che ha riscontrato un grandissimo successo.

Perciò oltre ad ascoltarlo in radio, su spotify e a leggere i suoi meravigliosi testi, ricordiamo i titoli di 4 libri imperdibili:

È andata così. Trent’anni come si deve. Ediz. illustrata

La vita non è in rima (per quello che ne so). Intervista sulle parole e i testi

Scusate il disordine

Lettere d’amore nel frigo. 77 poesie

© Riproduzione Riservata