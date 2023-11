“Lezioni di chimica”, 5 differenze tra serie tv e libro

È uscita da pochi giorni su AppleTv una delle serie più attese dell’autunno: Lezioni di chimica. Beh, da quello che abbiamo visto, diverse modifiche sono state apportate a questa serie nel portare la storia di Elizabeth Zott dalle pagine del libro al grande schermo, come mostrato nei primi quattro episodi.

Lezioni di chimica: dal libro alla serie tv

La miniserie Apple TV+ è tratta dal romanzo di successo “Lezioni di Chimica” scritto da Bonnie Garmus, che svolge il ruolo di co-produttrice esecutiva nella serie ma non ha scritto nessuno degli episodi. Il cast di “Lezioni di Chimica” è guidato dall’attrice e co-produttrice Brie Larson, che mette il suo tocco personale sul personaggio eccentrico, ispiratore e complesso di Zott, accettando e apportando eventuali modifiche al libro con grande destrezza.

Le differenze tra il libro “Lezioni di Chimica” e la miniserie che ne è stata ispirata sono sia minori che significative allo stesso tempo. Il trailer di “Lezioni di Chimica” suggerisce che, con un totale di 8 episodi, diventerà evidente che anche i cambiamenti apparentemente banali possono avere un grande impatto. Adattare libri, specialmente quelli amati, può essere un affare delicato, poiché ci sarà sempre qualcosa che rimarrà sulla sala di montaggio e deluderà i lettori affezionati. Fortunatamente, “Lezioni di Chimica” ha anche l’opportunità di apportare modifiche che si basano su e arricchiscono la storia esistente.

Eccone alcune:

1. Elizabeth è una tecnica di laboratorio, non una chimica

Una delle modifiche più notevoli e curiose apportate nei primi due episodi di “Lezioni di Chimica” riguarda la decisione di far lavorare Elizabeth come tecnica di laboratorio. Nel libro, Elizabeth è una chimica che ha i suoi tecnici di laboratorio e un team che le dimostra varie forme di rispetto.

Zott ha una laurea in chimica ma non un dottorato, il che rende facile per alcuni dei suoi colleghi e superiori sessisti ignorare il suo lavoro come inferiore. Nella miniserie “Lezioni di Chimica”, Elizabeth ha comunque una laurea in chimica, ma viene assunta come tecnica di laboratorio, non come chimica, limitando la sua capacità di lavorare.

L’infraoccupazione di Zott negli anni ’50 e le sue sensazioni riguardo a come i suoi colleghi maschi la percepiscano solo come un bel volto e una segretaria glorificata sono state esemplificate nell’episodio 1 di “Lezioni di Chimica” attraverso il concorso Little Miss Hastings Pageant.

Questo concorso non esisteva nel libro ed è indicativo del modo in cui la posizione di Elizabeth come tecnica di laboratorio complica la sua dinamica con i colleghi e i superiori. In particolare, rende il suo lavoro e il suo rapporto con Calvin in “Lezioni di Chimica” estremamente sbilanciato agli occhi degli altri, nonostante lei abbia le qualifiche per essere una chimica.

2. La coppia di Elizabeth e Calvin

La relazione romantica tra Calvin ed Elizabeth progredisce molto più velocemente nel libro “Lezioni di Chimica” nonostante abbiano origini simili. Nel libro, Zott accetta di lavorare con Calvin una settimana dopo averlo conosciuto sotto l’accordo che non si metteranno insieme, e che si tratta solo di lavoro.

Tre settimane dopo, dopo uno dei loro disaccordi, si sono scambiati il loro primo bacio in un momento esplosivo che, come dice il libro, ha “cementato un legame permanente che nemmeno la chimica poteva spiegare”. Nella miniserie “Lezioni di Chimica”, la loro relazione ha una crescita molto più lenta e cinematografica, ma entrambe le relazioni finiscono in modo tragico allo stesso modo.

3. L’introduzione di Harriet

Nel libro “Lezioni di Chimica”, Harriet, la vicina di casa di Calvin ed Elizabeth, è una donna bianca più anziana e casalinga i cui figli sono volati dal nido, lasciandola sola con un marito sessista che non ama. Nella serie “Lezioni di Chimica”, Harriet è una donna nera che ha due figli piccoli con il marito, che sta servendo all’estero nella guerra di Corea. Lavora anche come assistente legale, ambientalista e attivista per i diritti civili.

Nel libro, Harriet non viene nemmeno introdotta fino a dopo la morte di Evans, anche se è un personaggio principale dall’inizio della miniserie “Lezioni di Chimica”. Questo promette alcuni cambiamenti interessanti nel mondo familiare ai lettori.

4. Elizabeth brucia la lasagna

Il libro “Lezioni di Chimica” intreccia frequentemente diverse linee temporali e punti di vista in modi che la miniserie non può del tutto imitare. Curiosamente, tagli a flashforward di Zott che conduce il suo programma di cucina, “Supper at Six”, vengono utilizzati per mostrare i parallelismi tra se stessa in diverse fasi della sua vita.

Nel libro “Lezioni di Chimica”, Zott non brucia mai il cibo perché cucinare è una chimica precisa, ed è una chimica dotata e perfezionista che è soggetta a standard incredibilmente elevati come donna. Nell’adattamento televisivo, brucia accidentalmente la lasagna che sta preparando in due momenti chiave diversi.

La prima volta che ciò accade è perché è distratta mentre parla al telefono con Evans mentre cucina. Lui le dice che va bene, ma lei afferma che non lo è perché non ha mai bruciato nulla, suggerendo chiaramente che Evans è una distrazione che non può permettersi. In futuro, brucia la lasagna davanti a un pubblico in uno studio televisivo, sorprendendo tutti, ma non più di quanto sorprenda se stessa.

È brevemente emotiva prima di pronunciare un discorso commovente nell’episodio 2 di “Lezioni di Chimica” sulla confusione e l’imprevedibilità della vita e della scienza, chiaramente ispirato da una delle ultime conversazioni con Calvin prima della sua prematura morte.

5. Calvin chiede a Elizabeth di sposarlo e lei dice di no

Zott ed Evans si innamorano profondamente e rapidamente, e dato il periodo, non è sorprendente che non ci voglia molto tempo perché Evans le chieda di sposarlo nel libro “Lezioni di Chimica”. Lui la supplica di dire sì, facendolo addirittura davanti a tutto il caffè, tirando fuori la scatola dell’anello che diceva di portare in giro da mesi.

Nell’episodio 2 di “Lezioni di Chimica”, Evans ed Elizabeth semplicemente hanno una conversazione tranquilla in cui lei dice che non vuole mai sposarsi o avere figli, il che lui accetta quasi immediatamente, tutto nel conforto del loro letto.

Quando Zott rifiuta la sua proposta nel libro “Lezioni di Chimica” perché vuole che il suo lavoro sia autonomo, lui praticamente fa una scenata. Come spesso faceva Calvin nel libro, faceva supposizioni e agiva accecato dall’amore e dalla sua idea di come dovrebbe apparire l’amore, senza considerare i sentimenti di Elizabeth quanto avrebbe dovuto.

Nel libro, il Calvin di “Lezioni di Chimica” aveva molta più difficoltà rispetto al Calvin della serie nel lasciar andare l’idea di avere una famiglia tradizionale con l’amore della sua vita.

In un certo senso, ciò potrebbe rendere il libro più realistico, poiché l’amore e il rispetto di Calvin per Zott lo costringono costantemente a sradicare ciò che non aveva nemmeno iniziato a pensare come ideologia sessista.

Questo richiede tempo, ma è sempre alla ricerca di crescita e segue costantemente l’esempio di Elizabeth. Fortunatamente, nel libro “Lezioni di Chimica” sono riusciti a risolvere la loro discussione entro la fine del pranzo.

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata