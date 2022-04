Le 5 serie tv da non perdere ad Aprile 2022

serie tv da non perdere

Il nuovo mese porta con sé interessanti novità sulle piattaforme di streaming. Ce n’è per tutti i gusti: per gli appassionati di thriller e alta tensione, per chi cerca qualcosa di rilassante da guardare a fine giornata, per gli inguaribili romantici…

Le 5 serie tv da non perdere ad Aprile

Ecco le 5 serie tv da non perdere ad Aprile.

“Outlander”, disponibile su Sky Serie e Now TV

Tra le serie tv da non perdere ad Aprile troviamo l’attesissima sesta stagione di “Outlander” che approda su Sky Serie e su Now TV, trasmessa a partire dal 26 aprile. Claire e Jaimie continuano a lottare per proteggere i loro cari, nell’America coloniale ricca di insidie, in cui sta per scoppiare la guerra. Nel corso degli episodi, sarà visibile quanto la disarmonia di un gruppo e l’esclusione possano essere dannose per la comunità.

Le vicende narrate nel sesto libro della saga storico-fantastica di Diana Gabaldon sono le protagoniste principali di questa nuova stagione di “Outlander”.

“Diavoli” disponibile su Sky

Tornano su Sky i protagonisti del bestseller “I diavoli” di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli), per una seconda stagione, in otto episodi, che continua il racconto, fra schegge di realtà e personaggi di finzione, della silenziosa – ma dagli effetti devastanti – guerra che ha attraversato l’Occidente nell’ultimo decennio. Esce il 22 aprile l’attesa seconda stagione di “Diavoli”, la serie che ha per protagonista Alessandro Borghi nei panni di Massimo, il responsabile del trading di un’importante banca londinese che, in un momento critico della sua vita, scopre di trovarsi davanti a un bivio: scegliere se seguire o combattere i “diavoli” che sono detentori del potere mondiale.

“Bang bang baby”, disponibile su Amazon Prime Video

È una serie tutta italiana quella che uscirà su Amazon Prime Video il 29 aprile. Si tratta di un crime drama ambientato in una cittadina del Nord-Italia nel 1986. Protagonista Alice, una ragazzina la cui vita cambia radicalmente quando scopre che il padre, creduto morto, è in realtà vivo. Per Alice, è l’inizio della discesa agli inferi.

“Le fate ignoranti”, disponibile su Disney +

Immancabile fra le 5 serie tv da non perdere ad aprile la serie tv che sancisce il ritorno di Ferzan Ozpetek sul piccolo schermo: “Le fate ignoranti” è un vero e proprio remake dell’omonimo film uscito nelle sale cinematografiche nel 2001. La serie sarà disponibile dal 13 aprile su Disney +.

“Better call Saul”, disponibile su Netflix

Lo spin-off di “Breaking bad”, che racconta le vicende del criminale Saul Goodman, giunge alle battute finali con la sesta stagione di “Better call Saul”. Disponibile su Netflix dal 19 aprile, “Better call Saul” promette di mostrare l’evoluzione del criminale Saul Goodman legata all’incontro con Walter White. Qualcuno spera in un cameo di Bryan Cranston.