“La stagione della caccia – C’era una volta a Vigata”, il film tratto dal romanzo di Camilleri

Questa sera su Rai 1 andrà in onda “La stagione della caccia – C’era una volta a Vigata”, un film del 2019 diretto da Roan Johnson tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 1992. Un thriller ambientato nella città di Vigata del 1880.

“La stagione della caccia – C’era una volta a Vigata”, la trama

È il 1880, l’Italia è unita da anni e i Borbone non sono che un ricordo, ma a Vigata il blasone conta ancora molto. E i più nobili fra i nobili sono i Peluso di Torre Venerina. Ma una brutta sorte attende questa ricchissima e potente famiglia. Fofò La Matina, farmacista e figlio del defunto Santo La Matina, geloso custode dei segreti di piante miracolose, “camperi” del marchese Peluso, trona a Vigata. Poco dopo il suo rientro la famiglia Peluso viene sconvolta da una serie di morti che sembrano dovute a cause naturali o a accidentali disgrazie: muore il vecchio marchese che si affoga in mare, moriranno poi Rico, la Marchesa Matilde, il Marchese Peluso, zio Totò e Nenè.

Vigata prende vita, ancora

“La stagione della caccia” è il secondo film della serie “C’era una volta a Vigata” dopo il primo capitolo “La mossa del cavallo”. La serie evento porta in vita la immaginaria cittadina siciliana, la stessa del Commissario Montalbano, frutto dell’insuperabile fantasia di Andrea Camilleri. Una trasposizione fedele e curata nei dettagli grazie anche alla presenza dello stesso Camilleri nella sceneggiatura dei film, che vuole mostrare l’abilità dello scrittore sotto un punto di vista diverso da quello delle pagine immacolate. “La stagione della caccia – C’era una volta a Vigata” è un thriller storico che rappresenta bene i complessi personaggi di Camilleri il cui tema, tra gli altri di questo film, è la follia.

Alice Turiani