“La ragazza del treno”, un thriller da non perdere

Il film

Questa sera, 21 novembre, alle 21.20, su Rai4 verrà trasmesso “La ragazza del treno“, un bellissimo thriller tratto dall’omonimo libro di Paula Hawkins.

“La ragazza del treno”, trama e cast

Uscito nel 2016 e diretto da Tate Taylor, “La ragazza del treno” è una pellicola coinvolgente, non soltanto per il genere cui appartiene – i thriller hanno sempre qualcosa che attrae lo spettatore in modo quasi totalizzante -, ma anche per la storia e il sotto testo che costituiscono la trama della pellicola.

Ispirato all’omonimo romanzo di Paula Hawkins pubblicato nel 2015, questo thriller di produzione americana racconta la storia di Rachel, una donna alle prese con un doloroso e recente divorzio. Rachel, ancora innamorata del marito, annega nella dipendenza dall’alcol la sofferenza dovuta alla nuova relazione dell’ex, che sta ricostruendo la sua vita senza di lei. Bere diventa l’unica valvola di sfogo della donna, che annebbiata dall’alcol e dalla tragedia personale cerca di condurre le sue giornate con la normalità di sempre.

Sul treno che ogni giorno la porta a lavoro, Rachel nota una coppia di giovani, ed è immediato per lei immedesimarsi nella donna, Megan, che le ricorda gli anni più belli e spensierati della sua vita. Intanto, però, osservando i due sconosciuti, Rachel scopre che Megan ha un altro uomo, e che quindi tradisce il giovane con cui lei la vede ogni giorno sul treno.

Tutto si spegne. Dopo il blackout, Rachel si ritrova in una situazione del tutto inattesa: Megan è scomparsa. Sarà stata Rachel, che ha perso il controllo a causa dell’alcol e ha avuto un raptus immedesimandosi nella vita di coppia di Megan? Sarete voi a scoprirlo guardando il film che andrà in onda questa sera su Rai4, a partire dalle 21.20.

Nel cast Emily Blunt, che impersona la protagonista Rachel, Justin Theroux che interpreta l’ex marito della protagonista, Hailey Bennett nei panni di Megan e Luke Evans, nel ruolo di Scott, compagno di Megan.

“La ragazza del treno”, il libro

La vita di Rachel non è di quelle che vorresti spiare. Vive sola, non ha amici, e ogni mattina prende lo stesso treno, che la porta dalla periferia di Londra al suo grigio lavoro in città. Seduta accanto al finestrino, può osservare, non vista, le case e le strade che scorrono fuori e, quando il treno si ferma puntualmente a uno stop, può spiare una coppia, un uomo e una donna senza nome che ogni mattina fanno colazione in veranda. Ma una mattina Rachel, su quella veranda, vede qualcosa che non dovrebbe vedere. E da quel momento per lei cambia tutto.