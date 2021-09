“La collina dei ciliegi”, la canzone di Lucio Battisti per guardare oltre

La canzone

Nel giorno dell’anniversario di Lucio Battisti, nato a Poggio Bustone il 5 marzo del 1943 e morto a Milano il 9 settembre del 1998, vogliamo raccontarvi una delle sue canzoni più belle di sempre. “La collina dei ciliegi”, composta con l’inseparabile Mogol, è un singolo contenuto nell’album “Il nostro caro angelo” del 1973.

“La collina dei ciliegi”

E se davvero tu vuoi vivere una

vita luminosa e più fragrante

cancella col coraggio quella

supplica dagli occhi

troppo spesso la saggezza è

solamente la prudenza più stagnante

e quasi sempre dietro la

collina è il sole

ma perché’ tu non ti vuoi

azzurra e lucente

ma perché’ tu non vuoi spaziare con me

volando contro la tradizione

come un colombo intorno a un

pallone frenato e

con un colpo di becco

bene aggiustato forato e lui

giù giù giù

e noi ancora ancor più su

planando sopra boschi di braccia tese

un sorriso che non ha

né più un volto né più un’età

e respirando brezze che dilagano su

terre senza limiti e confini

ci allontaniamo e poi ci ritroviamo

più vicini

e più in alto e più in là

se chiudi gli occhi un istante

ora figli dell’immensità

se segui la mia mente

se segui la mia mente

abbandoni facilmente

le antiche gelosie

ma non ti accorgi che è solo la paura

che inquina e uccide i sentimenti

le anime non hanno sesso né sono mie

non temere tu non sarai

preda dei venti

ma perché’ non mi dai

la tua mano perché’

potremmo correre sulla collina

e fra i ciliegi veder la mattina

che giorno è

e dando un calcio ad un sasso

residuo d’inferno e farlo rotolar

giù giù giù

e noi ancora ancor più su

planando sopra boschi di braccia tese

un sorriso che non ha

né più un volto ne’ più un’età

e respirando brezze che dilagano su

terre senza limiti e confini

ci allontaniamo e poi

ci ritroviamo più vicini

e più in alto e più in là

ora figli dell’immensità

Imparare a lasciarsi andare

Il brano “La collina dei ciliegi” è una spinta a lasciarsi andare, a superare i pregiudizi e guardare oltre. Non bisogna fermarsi ai primi inciampi, che siano resistenze esterne o personali. Battisti ci vuole insegnare a superare ciò che ci blocca, che non ci permette di affrontare scogli e paure. Solo dopo essere riusciti ad andare oltre a tutto ciò saremo in grado di avere una prospettiva più ampia e completa, solo in questo modo, canta Battisti, “potremmo correre sulla collina/e fra i ciliegi veder la mattina”; superare quella collina e vedere il sole che si nasconde dietro di lei. Una canzone, “La collina dei ciliegi”, quindi, sempre attuale, un invito a farsi coraggio per trovare il meglio.

Alice Turiani