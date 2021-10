La Bella e la Bestia, il film ispirato alla fiaba che insegna ad andare oltre alle apparenze

film da vedere

Stasera 23 ottobre 2021 su Italia 1 va in onda il film “La Bella e La Bestia”, film francese diretto da Christophe Gans con Vincent Cassel e Léa Seydoux, nei panni dei protagonisti. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonima fiaba, ma non del classico della Disney o del remake live action del 2017 con Emma Watson. Il film è uscito nei cinema nel 2014 incassando circa 53,9 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui circa 35,4 milioni incassati nel mercato statunitense. In Italia, distribuito da Universal, il film ha incassato circa 895 mila euro euro.

La bella e la bestia, la trama

Un ricco mercante ha perso tutte le sue ricchezze in mare. Un giorno, la fortuna sembra sorridere di nuovo alla sua famiglia, e così il mercante decide di esaudire i desideri delle sue tre figlie. Le maggiori vogliono abiti, profumi e scarpe mentre la minore, Belle, vuole solamente una rosa.

Il mercante, però, cade nel tranello di una Bestia che chiede “una vita per una rosa”. Belle, a causa del senso di colpa, decide di sacrificarsi al posto del padre e va dalla bestia, che però non la uccide ma la tiene prigioniera. Belle decide di conoscere il segreto che si cela dietro alla crudeltà della Bestia e poco a poco si avvicina a lei.