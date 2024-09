Kostas, la serie tv sul commissario protagonista dai romanzi di Petros Markaris

Stasera giovedì 12 settembre in prima serata su Rai 1 arriva la nuova serie tv in quattro serate “Kostas”. Prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Milena Cocozza, la serie è ambientata nella Grecia del 2009 dove Kostas Charitos (interpretato da Stefano Fresi) è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene.

Chi è Kostas

Scomodo, ruvido, ma mosso da un profondo senso di giustizia, Kostas è il commissario creato da Petros Markaris, sceneggiatore e scrittore di fama internazionale grazie ai romanzi dedicati a questo personaggio d’altri tempi.

Un uomo abitudinario, ostile alla tecnologia e con la passione per i vocabolari, dove cerca le risposte più difficili alle verità più nascoste. Tenace, non si perde d’animo anche di fronte ai casi più difficili e porta avanti le indagini con umiltà e intuito investigativo. Ritardi burocratici e ordini imposti dall’alto, anche quelli del suo superiore Ghikas, non lo fermano.

Kostas è sposato con Adriana, con la quale forma una coppia di lunga data, molto unita nonostante le quotidiane schermaglie. Il cibo, che Kostas ama smodatamente, è il loro principale motivo di scontro. Hanno un’unica figlia, Caterina, che studia Giurisprudenza a Patrasso e per la quale Kostas prova un amore totale, che lo porta a essere critico e impietoso con i suoi fidanzati.

Nel passato familiare del commissario incombe la figura dispotica del padre, Stefanos, poliziotto all’epoca della dittatura dei Colonnelli e spettatore passivo, se non complice, degli interrogatori e delle violenze inflitti agli oppositori del regime. Eppure, nel corso della serie si scoprirà un lato umano di Stefanos del tutto imprevisto, grazie all’incontro con Lambros, vecchio rivoluzionario comunista che si offrirà di aiutare il commissario nelle indagini.

Sullo sfondo, alla stessa stregua di un personaggio, Atene, città caotica con addosso il peso della storia, vittima di un’urbanizzazione senza controllo, soffocata dalla corruzione e in qualche modo specchio delle grandi città italiane.

Il cast

Oltre a Stefano Fresi, nel cast figurano Francesca Inaudi, Blu Yoshimi, Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami, Giulio Tropea, con le partecipazioni di Michele Rosiello e di Luigi Di Fiore.

Sinossi della serie tv

Siamo nel 2009. Kostas Charitos è a capo della Sezione Omicidi della Polizia della capitale greca, sospesa tra Oriente e Occidente, tra antico e contemporaneo, teatro di una serie di delitti che coinvolgono immigrati clandestini ed ex spie, imprenditori ambigui e cronisti troppo curiosi. Ed è Kostas ad occuparsene, con puntiglio, tenacia ed umorismo. Non si perde mai d’animo nelle indagini che porta avanti con umiltà e fine intuito. Non lo fermano i ritardi burocratici né gli ordini imposti dall’alto, in particolare quelli del suo superiore Ghikas, con cui discute senza alcun filtro diplomatico.

La prima puntata

In vacanza su un’isola dell’Egeo, la famiglia Charitos, comprensiva di Panos, l’onnipresente fidanzato di Caterina, viene sorpresa da una scossa di terremoto che fa riemergere un cadavere dalla terra. Kostas è costretto a rientrare ad Atene per indagare su questo caso, ma in commissariato il capo Ghikas costringe Kostas e la sua squadra a dare la precedenza all’omicidio di una coppia di albanesi.

Determinata a seguire l’indagine c’è anche una famosa giornalista, Ghianna Karaghiorghi che però, a dirla tutta, sembra già un passo avanti alla polizia.

Quando anche Ghianna viene trovata morta, la situazione si complica. Cosa sapeva? E chi l’ha messa a tacere? Kostas si ritroverà a indagare su un traffico di minori che coinvolge uomini potenti, ex funzionari del partito comunista e rifugiati politici. Proprio mentre deve far fronte anche alla morte di suo padre.

I romanzi principali

Il commissario Kostas nasce dalla penna di Petros Markarīs. Nato a Bedros Markarian (Istanbul) il 1º gennaio 1937, Markarīs è uno scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e traduttore armeno naturalizzato greco.

Autore di numerose sceneggiature cinematografiche, tra cui quelle scritte con Theo Anghelopoulos, da Giorni del ’36 a Megalexandros, a Lo sguardo di Ulisse, fino a L’eternità e un giorno, Palma d’oro al Festival di Cannes del 1998, Markaris è anche drammaturgo (Storia di Alì Retzos, Gli ospiti, Come i cavalli).

I suoi primi due romanzi, Ultime della notte (Bompiani, 2000) e Difesa a zona (Bompiani, 2001), tradotti in molti paesi europei, hanno imposto all’attenzione del pubblico le avventure del commissario Kostas Charìtos. Di seguito tutti i libri pubblicati, con relativa data di pubblicazione originaria, con protagonista il commissario Kostas.

Ultime della notte (1995)

Difesa a zona (1998)

Si è suicidato il Che ( 2003)

La lunga estate calda del Commissario Charitos (2006)

La balia (2008)

Prestiti scaduti (2010)

L’esattore (2011)

Resa dei conti (2012)

Titoli di coda (2014)

Il prezzo dei soldi (2016)

L’università del crimine (2018)

Il tempo dell’ipocrisia (2019)

L’omicidio è denaro (2020)

La congiura dei suicidi (2021)

La rivolta delle cariatidi (2023)

La violenza dei vinti (2024)

