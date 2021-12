“Klaus. I segreti del Natale”, il film d’animazione che scalda il cuore

Il film

Tra i nostri consigli cinematografici natalizi non può mancare “Klaus. I segreti del Natale”, un film d’animazione spagnolo del 1019 diretto da Sergio Pablos che racconta in maniera rivisitata la storia di Babbo Natale partendo dall’incontro tra un postino del Polo Nord e un giocattolaio di nome Klaus.

“Klaus. I segreti del Natale”, la trama

Jesper è un giovane ragazzo presuntuoso e viziato che da nove mesi frequenta l’accademia di posta svogliatamente, allo scopo di farsi cacciare e tornare alla sua vita agiata. Il giovane viene quindi assegnato d’istanza su un’isola ghiacciata al circolo polare artico, la pittoresca Smeerensburg, con il compito di consegnare almeno 6000 lettere in un anno. Gli abitanti del luogo sono divisi in due clan rivali, i Krum e gli Ellingboe, da tempo in lotta tra loro, e per nulla inclini né a scambiarsi parole né tantomeno delle lettere. Jesper cerca invano di convincere gli abitanti di Smeerensburg a scambiarsi delle epistole, e nella sua missione si imbatte un giorno in Klaus, un boscaiolo che fabbrica giocattoli e vive da solo.

“Un vero atto di bontà ne ispira sempre un altro”

Nel film “Klaus. I segreti del Natale”, il motto ricorrente è “Un vero atto di bontà ne ispira sempre un altro”. Una lezione di vita più che un motto, un incentivo alla felicità che nasce nell’aiutare gli altri. L’idea coraggiosa e meravigliosamente riuscita della Spagna di creare un film d’animazione in 2D rivisitando la storia delle origini di Babbo Natale è stata un successo. Adatto a grandi e piccini, “Klaus. I segreti del Natale” è un cartone animato che fa divertire e riflettere sul senso di ciò che è davvero il Natale e il perché di questa festività. Fondamentale è anche il concetto di famiglia dove ci si ama e si resta uniti nonostante tutto.

Alice Turiani