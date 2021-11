“Joker”, il film con Joaquin Phoenix che mette a nudo la società

Il film

Questa sera su Canale 5 andrà in onda “Joker”, il film del 2019 diretto da Todd Phillips che propone una nuova versione del famoso antagonista di Batman. Un personaggio meravigliosamente interpretato da Joaquin Phoenix che mette a nudo numerosi problemi sociali.

“Joker”, la trama

Arthur Fleck è un individuo profondamente alienato che, nella Gotham City del 1981 sempre più preda del degrado e della disuguaglianza sociale, vive con l’anziana madre Penny in un appartamento dei bassifondi. Oltre ad essere depresso, l’uomo soffre di un raro disturbo che gli provoca improvvisi e incontrollabili attacchi di risate, specie in momenti di forte tensione. Il suo sogno è diventare un cabarettista come il suo idolo, il presentatore televisivo Murray Franklin, ma la mancanza del talento necessario lo costringe a guadagnarsi da vivere come clown. La sua squallida routine è risollevata solo dalle fugaci visioni di Sophie Dumond, la vicina di casa di cui si è invaghito dopo che lei gli ha rivolto una parola gentile in ascensore.

Joker, la figura che ammalia e spaventa la società

Il personaggio di Joker è di fondamentale importanza per la riuscita del film, non è mai in secondo piano e, a volte, l’intensità della sua parte è pari, se non maggiore, a quella del protagonista. L’attore che interpreta Joker, come da tradizione, ha un enorme successo, da Jack Nicholson a Heath Ledger, l’Accademy si è inchinata davanti a queste performance. In questo caso però abbiamo un film interamente dedicato a questo criminale, un film che ne racconta la storia e le origini, mettendo in difficoltà lo spettatore che deve confrontarsi con una società alienante che mette da parte i più deboli insinuando nel pubblico una sorta di giustificazione alla violenza. Questo Joker gioca su questo argomento con un delicato equilibrio.

Curiosità

Anche nel caso di questa ultima interpretazione, la performance è stata premiata con l’Oscar al miglior attore protagonista. Qui Joaquin Phoeix ha saputo rendere tangibile un disagio ed un bisogno di aiuto, quasi un grido disperato, prima di arrivare ad oltrepassare la linea del male. Uscito prima della pandemia, questo film, avrebbe potuto insegnarci qualcosa in più. In molti, purtroppo, hanno solo colto la parte di intrattenimento della pellicola.

Alice Turiani