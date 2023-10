Israele e Palestina, 3 film da vedere per conoscere meglio la storia del conflitto

Il conflitto tra Israele e Palestina è uno dei più dibattuti e complessi al mondo, coinvolgendo aspetti politici, storici, sociali e culturali. Spesso ci troviamo esposti a narrazioni semplificate e polarizzate dei media, che possono distorcere la realtà e creare divisioni ancora più profonde. Qui entra in gioco la potenza del cinema: attraverso le sue immagini, dialoghi e storie, può offrirci una finestra su mondi sconosciuti, permettendoci di sviluppare una comprensione più completa e sfumata di una realtà intricata.

Film da vedere per capire il conflitto tra Israele e Palestina

Partendo dal presupposto che nessun film o libro o serie tv potrà mai rappresenta un’unica fonte di informazione, anzi, è importante comunque ricordare che guardare film su Israele e Palestina non significa scegliere un lato o sostenere una causa, ma piuttosto abbracciare l’opportunità di allargare i nostri orizzonti, sfidare le nostre prospettive e cercare una visione più completa della realtà.

Nella scelta dei film, è importante cercare una diversità di voci e punti di vista, per evitare di cadere nella trappola di una narrazione unidirezionale. Ma ora scopriamo i 3 film migliori per conoscere meglio le storie e il conflitto tra Israele e Palestina.

“Munich”

“Munich“, diretto da Steven Spielberg, è basato su eventi realmente accaduti durante i Giochi Olimpici di Monaco del 1972. Il film segue un gruppo di agenti segreti di Israele reclutati per catturare e uccidere i membri dell’organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero, responsabile del rapimento e dell’uccisione di un gruppo di atleti di Israele.

Dopo l’attacco terroristico a Monaco, in cui undici atleti israeliani furono presi in ostaggio e uccisi, il governo di Israele decide di formare una squadra segreta di agenti, guidati da Avner Kaufman (interpretato da Eric Bana). Il loro obiettivo è quello di eliminare i responsabili dell’attacco e di mettere fine alle operazioni di Settembre Nero.

La squadra di Avner compie una serie di missioni segrete in diverse città europee, uccidendo i membri di Settembre Nero coinvolti nell’attacco a Monaco. Durante il loro percorso, gli agenti si confrontano con le conseguenze emotive e morali delle loro azioni. Avner inizia a dubitare della giustezza della vendetta e si domanda se le loro azioni stiano davvero portando a una risoluzione pacifica del conflitto.

Il film esplora le complesse sfumature del conflitto israelo-palestinese e pone domande sulla moralità della vendetta e della giustizia. Mentre la squadra di Avner segue la sua missione, si scontrano con dubbi, tradimenti e conseguenze impreviste. Alla fine, Avner si rende conto che la violenza genera solo più violenza e che la soluzione del conflitto richiede un dialogo pacifico e una comprensione reciproca.

“The Attack”

“The Attack” è un film del 2012, diretto da Ziad Doueiri, basato sul romanzo omonimo di Yasmina Khadra. La storia ruota attorno al personaggio di Amin Jaafari, un chirurgo di origine palestinese che vive a Tel Aviv, in Israele. Amin è rispettato e ammirato nella sua professione e vive una vita felice insieme alla sua moglie Sihem, un’artista.

Tuttavia, la vita di Amin viene sconvolta quando un attentato suicida colpisce un luogo pubblico a Tel Aviv e si scopre che sua moglie è coinvolta nell’attacco, uccidendo diverse persone. Inizialmente incredulo, Amin si trova di fronte alla difficile verità e alle sfide emotive che questa situazione gli pone. Sconvolto e in preda al dolore, Amin cerca di capire i motivi che hanno spinto sua moglie a compiere tale gesto.

La ricerca della verità porta Amin a fare un viaggio nella Cisgiordania occupata, alla ricerca di indizi sul passato di sua moglie e delle ragioni che l’hanno portata a diventare una kamikaze. Durante il suo viaggio, Amin si confronta con le sfide e le contraddizioni del conflitto israelo-palestinese, incontrando persone che hanno perso i loro cari a causa della violenza.

Man mano che Amin si avvicina alla verità, si rende conto che la risposta non è semplice. Il film esplora temi complessi come l’identità, la radicalizzazione, la tolleranza e la comprensione reciproca. Amin si trova a dover affrontare il conflitto tra il suo amore per sua moglie e il bisogno di giustizia per le vittime dell’attentato.

Il film solleva domande difficili sul perdono, la responsabilità e la speranza di una soluzione pacifica. “The Attack” offre una narrazione avvincente e una performance straordinaria da parte del cast, offrendo uno sguardo intimo sull’impatto umano del conflitto israelo-palestinese e sulla ricerca di verità e comprensione.

“Bethlehem”

“Bethlehem” è un film drammatico israeliano diretto da Yuval Adler. Ambientato nella città di Betlemme, il film esplora il complesso rapporto tra un agente dei servizi segreti israeliani e il suo informatore palestinese.

La storia ruota attorno a Razi, un agente dei servizi segreti israeliani, e Sanfur, un giovane palestinese che lavora come informatore per l’organizzazione di Razi. Sanfur è stato reclutato quando era ancora adolescente e ha un legame complesso con Razi, che è diventato una sorta di figura paterna per lui.

Mentre la trama si sviluppa, emergono i conflitti interni di Sanfur. Da un lato, ha un forte legame con la sua famiglia e il suo popolo, e dall’altro, si sente in debito con Razi e si trova in una posizione di duplice fedeltà. Sanfur è coinvolto in operazioni di intelligence contro gruppi palestinesi, ma allo stesso tempo mantiene un rapporto stretto con suo fratello Ibrahim, un militante palestinese.

La storia si complica ulteriormente quando Razi scopre che c’è una talpa all’interno della sua organizzazione e inizia a sospettare che Sanfur potrebbe essere coinvolto. Questo mette a dura prova il loro rapporto e li costringe ad affrontare scelte difficili.

Attraverso la prospettiva di Razi e Sanfur, il film offre uno sguardo intimo sulle persone comuni che si trovano intrappolate in un conflitto politico più ampio. Il percorso emotivo dei personaggi principali mette in luce le conseguenze umane e i costi personali della guerra.

“Bethlehem” è stato acclamato dalla critica per la sua narrazione avvincente, la regia accurata e le forti interpretazioni degli attori. Il film offre uno sguardo penetrante sulla complessità del conflitto israelo-palestinese e sulle sfide che le persone affrontano nel cercare di navigare tra le divisioni e le loyaute contrapposte.

