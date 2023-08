“Il professore e il pazzo”, il film tratto dall’avvincente libro di Simon Winchester

Andrà in onda questa sera, 16 agosto, su Canale 5 “Il professore e il pazzo”, coinvolgente pellicola del 2019 diretta da P.B. Shemran con Sean Penn, Mel Gibson e Natalie Dormer. Il film, tratto dal libro del 1998 di Simon Winchester dal titolo “L’assassinio più colto del mondo” – ora edito come “Il professore e il pazzo” – racconta una storia affascinante con protagonista Sir James Murray, che nel 1879 iniziò a lavorare alla prima edizione dell’Oxford English Dictionary.

“Il professore e il pazzo”, il libro

Nel cuore di quella grande impresa dello spirito moderno che fu la redazione dell'”Oxford English Dictionary” è nascosta da sempre una storia straordinaria. Il primo a scoprirla, e in parte a viverla, fu il professor James Murray, anima e responsabile del maestoso progetto.

Dopo anni di lavoro, Murray si rese infatti conto di come una parte consistente dei lemmi – che qualsiasi «letterato» poteva redigere, su base volontaria – arrivassero alla redazione da un unico posto in Inghilterra, e recassero in calce sempre la stessa firma: «W.C. Minor». A questo punto Murray decise di incontrare il suo prezioso e infaticabile collaboratore, salvo scoprire che il luogo da cui tutte quelle lettere partivano era Broadmoor, e il loro autore uno degli ospiti più in vista del temibile manicomio.

Sì, anni prima, per le strade di Londra, W.C. Minor – un medico militare reduce dalla Guerra di Secessione, e vittima di una gravissima sindrome paranoide – aveva ucciso un passante, e adesso era rinchiuso in una cella dove gli era stato concesso di trasferire la sua collezione di libri antichi. L’incontro fra questi due personaggi era già materia per un grande romanzo vittoriano. A Simon Winchester, in fondo, non è rimasto che scriverlo.

La pellicola

Quando Mel Gibson ha letto il libro di Simon Winchester, se n’è innamorato a tal punto da decidere di mettere su una pellicola con un cast d’eccezione che ripercorresse la storia de “Il professore e il pazzo”. Erano gli anni ’90, e prima di dare alla luce il film ci sono voluti anni. La pellicola, infatti, è stata prodotta a partire dal 2016, ed è uscita al cinema solo tre anni dopo.

Gibson, che all’inizio aveva pensato anche di dirigere il film, ha in seguito deciso di affidare il ruolo all’amico e collaboratore P.B. Shemran.

Ne è uscita una pellicola che, ispirandosi fortemente al libro di Winchester, ha un’anima tutta sua ed è in grado di trasportarci in un’epoca molto lontana dalla nostra, facendoci scoprire la storia del primo curatore dell’Oxford English Dictionary, importante lessicografo e filologo britannico, e inducendoci anche ad una profonda riflessione sulla nostra società.

