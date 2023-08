“Il giovane Montalbano”, in onda la seconda stagione della fiction ispirata ai romanzi di Camilleri

Questa sera, 14 agosto 2023, su Rai 1 verrà trasmesso in replica, a partire dalle 21.25, “Il giovane Montalbano“, fiction che racconta le prime indagini dell’amato commissario Salvo Montalbano. L’episodio che andrà in onda questa sera si intitola “L’uomo che andava appresso ai funerali”, il primo della seconda stagione della fiction Rai, con le indagini del più seguito commissario della tv nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Michele Riondino.

Le due stagioni di cui si compone “Il giovane Montalbano” andarono in onda su Rai 1 con successo dal 2012 al 2015, quando sfiorò i 6 milioni di spettatori. A partire da questa sera, andrà in onda, in replica, la seconda ed ultima stagione dello spin-off de “Il commissario Montalbano”. Un’occasione preziosa per tutti gli appassionati dei romanzi di Camilleri che vogliono trascorrere una sera in tranquillità godendosi le atmosfere della Sicilia degli anni ’90 e le indagini del commissario più amato dagli spettatori italiani.

Questo episodio de “Il giovane Montalbano” è basato sulla raccolta “Un mese con Montalbano“, in particolare dal racconto L’uomo che andava appresso ai funerali, e dal racconto Doppia indagine, contenuto nel libro “Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano“.

Il giovane Montalbano Sicilia, primi anni 1990. Un giovane Salvo Montalbano, appena divenuto commissario nella natìa Vigata, comincia le sue prime indagini. Ritroviamo i personaggi che hanno riempito le storie del commissario più amato d’Italia nel loro periodo giovanile, scoprendone il passato, gli amori e ciò che erano da giovani. Sono infatti tempi in cui si costruiscono e si stringono i legami tra colleghi e in cui Salvo, ancora un po’ spaesato, prende le prime importanti decisioni che riguardano la sua vita privata. Per il suo carattere difficile, per il suo innato bisogno di autonomia e solitudine, Salvo tronca la relazione con Mery, la sua fidanzata fin dai giorni di Mascalippa. E proprio mentre sta metabolizzando la fine di quest’amore arriva Mimì Augello, il nuovo vicecommissario, donnaiolo incallito e impenitente. All’inizio tra i due i rapporti sono difficili avendo due caratteri molto diversi e la situazione si fa ancora più tesa quando Augello mette gli occhi su Livia, una ragazza entrata nella vita di Montalbano per via di un caso difficile su cui si trova a indagare. “L’uomo che andava appresso ai funerali”, l’episodio in onda Il giovane Montalbano e il suo commissariato ormai sono una cosa sola: Augello, Catarella, Gallo, Paternò… Il giovane Giuseppe Fazio è riuscito a sostituire degnamente il padre nel suo ruolo di braccio destro del commissario, ma anche l’ormai pensionato Carmine non è certo sparito, un po’ perché la voglia di fare il poliziotto non gli passerà mai, e un po’ perché Salvo ha spesso bisogno della sua esperienza e della sua competenza. Competenza che sarà utile anche nel nuovo intricato caso: l’omicidio di Pasqualino Cutufà, un singolare individuo pacifico e innocuo, che, da quando era stato costretto a smettere di lavorare a causa di un incidente in un cantiere, aveva come assidua occupazione quella di andare a tutti i funerali di Vigata. Uno strano omicidio davvero, e trovare anche solo il movente pare un vero grattacapo. Ma il delitto si intreccia con la scomparsa di Giovanna Bonocore, moglie di Ernesto Guarraci, ex imprenditore edile, nonché proprietario del cantiere presso il quale Pasqualino aveva perso la gamba.. Il cast de “Il giovane Montalbano” Ad affiancare Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi e con Sarah Felberbaum nei panni di Livia. Una co-produzione Rai Fiction – Palomar.

