“Il falco maltese” di Dashiell Hammett, dal libro alla serie tv

“Il Falco Maltese” è un romanzo noir scritto da Dashiell Hammett, pubblicato per la prima volta nel 1930, considerato uno dei pilastri della letteratura hard-boiled. Il libro è conosciuto per il suo protagonista, Sam Spade, un detective privato freddo, cinico e intraprendente, che si ritrova coinvolto in una complessa rete di inganni, omicidi e misteri legati alla ricerca di una preziosa statua, il leggendario Falco Maltese.

La storia che Dashiell Hammett ha estratto dalla sua penna è ambientata a San Francisco e ruota attorno a Spade, la sua assistente Effie Perine, e un cast di personaggi ambigui che cercano di ottenere il falco per motivi personali. “Il Falco Maltese” è noto per il suo ritmo serrato, i dialoghi taglienti e la trama intricata, che mescola elementi di mistero, avventura e crimine.

Dal noir di Hammett sono stati realizzati diversi adattamenti cinematografici, fino ad arrivare alla serie tv “Monsieur Spade”. Ma procediamo con ordine e scopriamo trama e curiosità su “Il Falco Maltese”.

Il Falco Maltese

La trama del libro di Dashiell Hammett

Il romanzo di Dashiell Hammett si apre con Sam Spade che riceve una visita da una donna che si presenta come Miss Wonderly. La donna cerca aiuto per trovare sua sorella, che sarebbe fuggita con un uomo. Spade e il suo socio, Miles Archer, accettano il caso, ma la situazione precipita rapidamente quando Archer viene ucciso. Da quel momento, Spade si ritrova in un intricato gioco di inganni che coinvolge vari personaggi ambigui, tutti in cerca del misterioso “Falco Maltese”, una statua antica e preziosa.

Il falco diventa il simbolo centrale della trama, rappresentando non solo un oggetto di valore, ma anche l’ossessione e la cupidigia umana. Oltre alla ricerca della verità dietro la morte del suo socio, Spade deve affrontare Brigid O’Shaughnessy, una donna affascinante e manipolatrice, e altri personaggi pericolosi come Joel Cairo e Kasper Gutman, tutti determinati a mettere le mani sulla statua.

L’intreccio si dipana attraverso una serie di colpi di scena, rivelazioni e scambi verbali intensi, dove il senso di giustizia di Spade si scontra con il suo desiderio di sopravvivere in un mondo corrotto. Il finale del romanzo è famoso per la sua crudele disillusione, con il falco che si rivela essere una copia senza valore e Spade che, pur risolvendo il caso, non ne esce vincitore in senso tradizionale.

“Il Falco Maltese” è considerato uno dei capolavori del genere noir e ha contribuito a definire il personaggio del detective hard-boiled, freddo e razionale, che non si lascia sopraffare dalle emozioni, ma agisce per un misto di principi morali e sopravvivenza personale. Hammett, con il suo stile crudo e realistico, ha influenzato profondamente il genere poliziesco, ispirando autori come Raymond Chandler e James M. Cain.

Il romanzo ha anche ispirato numerosi adattamenti cinematografici, il più famoso dei quali è l’omonimo film del 1941 diretto da John Huston e interpretato da Humphrey Bogart nel ruolo di Sam Spade. Questo adattamento è considerato una delle migliori rappresentazioni del genere noir sul grande schermo e ha consacrato Bogart come uno degli attori simbolo del detective duro e cinico.

La serie TV

La serie TV “Monsieur Spade”, trasmessa su Rai 2 nel 2024, è una reinvenzione intrigante del celebre personaggio di Sam Spade, reso famoso dal romanzo “Il falco maltese” di Dashiell Hammett. La serie, co-creata da Scott Frank e Tom Fontana, sposta l’azione dall’ambientazione originaria di San Francisco al sud della Francia, portando Spade in un contesto più europeo e legato ai traumi della Seconda Guerra Mondiale e della guerra d’Algeria.

Ambientata nel 1963, la trama segue un Sam Spade più vecchio e disilluso, interpretato magistralmente da Clive Owen. Qui, Spade si è ritirato in Francia, apparentemente lasciando dietro di sé la sua vita di detective privato. Tuttavia, viene richiamato all’azione quando un suo vecchio nemico, Philippe Saint-André, torna in città, insieme a una serie di brutali omicidi che scuotono la comunità. Il mistero si intensifica con l’apparizione di un giovane ragazzo con poteri misteriosi, la cui esistenza è al centro di complotti politici e religiosi.

La serie esplora temi profondi, tra cui la disillusione di Spade verso il mondo che lo circonda, evidenziando il suo senso di perdita e la sua ricerca di uno scopo. L’ambientazione francese aggiunge una nota malinconica e filosofica, lontana dal ritmo incalzante delle classiche detective story americane. Le tensioni sociali e storiche, legate alle cicatrici della guerra, arricchiscono la narrazione, dando alla serie una dimensione che va oltre il semplice giallo investigativo.

Dal punto di vista stilistico, “Monsieur Spade” si distingue per la scrittura elegante e raffinata, con dialoghi che riflettono lo spirito dell’originale Sam Spade di Hammett, ma adattati a un contesto più moderno e internazionale. Il tono della serie è cupo e meditativo, alternando momenti di tensione investigativa a riflessioni personali e filosofiche.

Per gli amanti del noir e del giallo classico, “Monsieur Spade” è un affascinante ritorno a un personaggio iconico, ma con una sensibilità più matura e complessa, in linea con le produzioni televisive moderne

