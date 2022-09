Mostre da non perdere

“Il cinema in uno sguardo” verrà inaugurata il prossimo 12 settembre a Roma, negli spazi della Casa del Cinema. La mostra sarà visitabile fino al 11 ottobre. Un’occasione unica per gli amanti del grande schermo e delle pellicole più famose e acclamate di sempre. “Il cinema in uno sguardo” è un percorso curato da Plinio Perilli con le illustrazioni dell’artista Luca Musk dedicate ai grandi film e ai protagonisti della storia del cinema.

“Il cinema in uno sguardo”, la mostra omaggio al cinema italiano

L’arte del disegno incontra il cinema nella nuova mostra in partenza alla Casa del Cinema dalle ore 18 del prossimo 12 settembre, “Il cinema in uno sguardo”. Per un mese, fino all’11 ottobre, gli spazi Amidei e Zavattini faranno da cornice alla mostra “Il cinema in uno sguardo”, una personale dell’artista disegnatore Luca Musk, curata dal critico Plinio Perilli.

L’esposizione intende rendere omaggio al cinema italiano e internazionale attraverso una ricca selezione di immagini iconiche accuratamente rielaborate dall’artista grazie alle raffinate tecniche tradizionali quali la china e l’acquerello, base di partenza per approdare al traguardo, visivo e sfaccettato, di una nuova e potente elaborazione digitale.

Dai grandi film, agli attori celebri, fino alle scene memorabili, l’esposizione di Musk gioca con l’immaginario collettivo conferendo nuova energia a immagini, frammenti, fotogrammi che hanno fatto epoca.

Articolata in 13 sezioni differenti, la mostra ripercorre decenni di storia del cinema attraverso 120 opere ottenute con diverse tecniche: dai 50 disegni a matita realizzati prevalentemente dall’artista Larosa Purpurea, ai 10 acquerelli monocromatici di Musk (con matite dello stesso artista e Larosa Purpurea), passando per 28 tavole dedicate a scenografie e illustrazioni di film eseguite a acquerello e china colorata, e finire poi con 32 forex realizzati in digital art.

Le sezioni in mostra

Scopriamo le sezione in mostra per “Il cinema in uno sguardo”. Si va dalla sezione “Sul set” con immagini da Vacanze romane, Blade Runner, La finestra sul cortile e Fuga da Alcatraz a quella dedicata a “La danza nel cinema”, con le tavole dedicate a Metropolis, Lezioni di piano, Suspiria, Dirty dancing e Il cigno nero.

Si prosegue, poi, con la “Comicità italiana e internazionale” composta dai lavori sui grandi classici del genere come Il dottor Stranamore, Una poltrona per due, Febbre da cavallo e Amici miei, salvo poi passare ai film di pura tensione emotiva de La casa delle finestre che ridono e Arancia meccanica, rappresentati nella sezione “Dipingere la paura”.

E poi ancora, una sortita nel genere “Western” con le rielaborazioni di Django Unchained, Il buono, il brutto e il cattivo e Dead Man; un richiamo al “Cinema Sensuale” con i disegni dedicati a Malena, Scandalosa Gilda, Basic Instinct, Della morte, dell’amore; la sezione “Amici e complici” con i richiami a La stangata, Diabolik, Papillon e un focus sul rapporto tra Pasolini e Totò.

Una sezione speciale è dedicata ai ritratti di grandi dive del calibro di Monica Vitti, Catherine Deneuve e Grace Kelly, tutte insieme ne “Lo sguardo delle muse del cinema”, mentre con “Emozioni monocromatiche”, “Il cinema in uno sguardo” si concentra sulla tecnica adottata da Musk per rivisitare in un’unica dominante cromatica pellicole come Melancholia, Blade Runner, La grande fuga.

A completare il viaggio de “Il cinema in uno sguardo”, infine, scoprirete le sezioni dedicate a “Le coppie nel cinema” (da David Lynch/Isabella Rossellini a Robert De Niro/Elizabeth McGovern); al “Cinema sconosciuto e sorprendente” rappresentato da Orchidea selvaggia, The shining, Perfetti sconosciuti; allo storico passaggio “Dall’analogico al digitale” (Dottor Stranamore, Eyes wide shut, Diabolik) e allo “Sguardo Innamorato”(Della morte, dell’amore, Top Gun, oltre alle attrici Sharon Stone e Audrey Hepburn).