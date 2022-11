“Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo”, a Natale il corto animato tratto dal libro di Mackesy

Cortometraggi

“Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” è un libro molto apprezzato tanto dai bambini quanto dagli adulti. Il capolavoro dell’illustratore Charlie Mackesy guida i lettori di tutte le età attraverso una bellissima storia di amicizia fra un bambino e tre animali, che insieme attraversano le difficoltà della tempesta, imparano a conoscersi e a conoscere l’amore.

Il giorno di Natale, su Apple TV+ approderà un cortometraggio tratto dal libro di Mackesy, con le voci di Tom Hollander, Idris Elba, Gabriel Byrne e Jude Coward Nicoll. Andiamo a scoprire di più su questo film che si prospetta essere un vero capolavoro, co-diretto ed illustrato dallo stesso Charlie Mackesy.

“Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo”

Una storia di gentilezza, amicizia, coraggio e speranza per gli spettatori di tutte le età in un commovente film d’animazione, basato sul libro di Charlie Mackesy. “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” è un viaggio toccante e sentito che segue l’improbabile amicizia tra un bambino, una talpa, una volpe e un cavallo che viaggiano insieme alla ricerca della casa del ragazzo.

Con le illustrazioni del celebre autore Charlie Mackesy, animate da bellissimi disegnati a colori fatti a mano, ha come voce dei protagonisti il vincitore del BAFTA Award Tom Hollander (“The Night Manager”) nei panni della Talpa, il vincitore del Golden Globe e del SAG Award Idris Elba (“Luther”) nei panni della Volpe, il vincitore del Golden Globe Gabriel Byrne (“All Things Bright and Beautiful”) in quelli del Cavallo e l’esordiente Jude Coward Nicoll in quelli del Bambino.

Il cortometraggio

“Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” è un film di Charlie Mackesy, prodotto dalla vincitrice dell’Emmy e candidata all’Oscar Cara Speller (“Love, Death & Robots”, “Pear Cider and Cigarettes”, “Rocket & Groot”) di NoneMore Productions e dal vincitore dell’Emmy JJ Abrams e Hannah Minghella della Bad Robot Productions. Diretto da Peter Baynton (“The Tiger Who Came To Tea”) e Charlie Mackesy, il film è un adattamento del libro originale in collaborazione con Jon Croker (“Paddington 2”) ed è prodotto da Jony Ive e dal candidato all’Oscar Woody Harrelson (“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”). Colonna sonora originale del compositore Isobel Waller-Bridge, eseguita dalla BBC Concert Orchestra e diretta da Geoff Alexander.

Le parole di Charlie Mackesy

Ed ecco, infine, le parole con cui l’illustratore Charlie Mackesy, autore, co-sceneggiatore e co-regista de “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo”, ha voluto presentare il film che approderà a Natale su Apple TV+: