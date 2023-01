“I due papi”, il film che racconta il rapporto fra Benedetto XVI e Papa Francesco

Il film di cui vi parliamo oggi è “I due papi”, una pellicola uscita nel 2019 e diretta da Fernando Meirelles che racconta il rapporto fra Benedetto XVI e di colui che sarebbe poi diventato Papa Francesco prima delle dimissioni del pontefice tedesco.

“I due papi”, un film di successo

“I due papi” è senza dubbio un film che ha riscosso molto successo di critica e di pubblico. Sin dall’uscita del teaser trailer nell’agosto del 2019, la pellicola è apparsa realistica ed accattivante. Gli attori protagonisti, poi, Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, sono da subito sembrati perfetti per i ruoli assegnati, rispettivamente quello di Benedetto XVI e di Bergoglio.

Sono numerose le candidature ottenute da “I due papi”, dalle tre candidature agli Oscar 2020 per migliori attori e sceneggiatura, ai Golden Globe e ai Baftar. La pellicola ha raggiunto una percentuale di gradimento dell’89 % sul sito Rotten Tomatoes, che si è basato su 169 recensioni per stilare la percentuale.

La trama

Il film, diretto da Fernando Meirelles, è tratto da The Pope, un’opera teatrale nata dalla penna di Anthony Mccarten, che non a caso è l’autore della sceneggiatura de “I due papi”.

La pellicola racconta uno dei momenti storici più memorabili della Chiesa Romana, quello in cui due papi, uno regnante ed uno emerito, convivono in una situazione che mai si è verificata prima nella storia del Vaticano. Il film incomincia proprio nel periodo in cui Benedetto XVI è ancora pontefice. In quel frangente, il cardinale Jorge Mario Bergoglio si reca dal papa per chiedergli il permesso di potersi ritirare dalla sua carica: il prelato argentino è frustrato a causa dei continui scandali di cui è additata la Chiesa.

Contemporaneamente, anche Benedetto XVI desidera ricevere il cardinale, così i due si incontrano a Roma, dove intraprendono un fruttuoso dialogo che investe diversi ambiti, dalla religione alla politica, dalla fede alla storia. Con questo ricco scambio di punti di vista diametralmente opposti, Papa Benedetto XVI maturerà la decisione di dimettersi dal suo ruolo di pontefice.

Alcune frasi pronunciate da Benedetto XVI ne “I due papi”

Il film di Fernando Meirelles e Anthony Mccarten è completamente costruito su un dialogo fra Bergoglio e Benedetto XVI. I due sembrano l’uno l’opposto dell’altro, complementari come le due facce di una stessa medaglia. Gli scambi reciproci e le parole dei due protagonisti mostrano due visioni diversissime fra di loro, eppure entrambe interessanti e degne di essere ascoltate ed accolte. Ecco alcune delle frasi pronunciate da Benedetto XVI all’interno della pellicola.

“L’autorità non viene dal potere o dall’intelletto, specie dal tuo caso, viene da come si vive o come si è vissuto”.

“Tutti soffriamo di orgoglio spirituale. Tutti. Non ti dimenticare che tu non sei Dio. In Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Viviamo in Dio, ma non siamo divini. Tu sei umano”.

“Forse il cammino ci appare dritto, quando ci vediamo indietro”.

Il dialogo fra Benedetto XVI e Bergoglio

Fra i dialoghi più belli de “I due papi” c’è sicuramente quello in cui i protagonisti rivelano la loro posizione circa il conservatorismo parlando di Dio e della loro personale idea di Dio.