I 10 film più visti in Italia nel 2023: trionfa “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

È giunta la fine del 2023 e, come ogni anno, ci ritroviamo a tirare le somme dei mesi appena trascorsi. Arriva il momento delle classifiche, delle top ten e per questo motivo scopriamo insieme quali sono stati i film più visti nel 2023, con i maggiori incassi registrati al botteghino. Ne abbiamo parlato in una nuova puntata di Culture Days.

I 10 film più visti nel 2023 in Italia

Con gli incassi aggiornati al 29 dicembre secondo i dati raccolti da Cinetel, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi ha raggiunto il vertice come il con il maggior successo al botteghino nelle sale italiane dal 1 gennaio 2023. Il film, distribuito da Vision, ha raggiunto la cifra di 32 milioni e 250 mila euro, superando “Barbie” di Greta Gerwig, con Margot Robbie nel ruolo dell’iconica fashion doll, distribuito da Warner, fermo a 32 milioni e 122 mila euro.

In soli due mesi, “C’è ancora domani” ha conquistato l’attenzione di 4.745.834 spettatori, superando i 4.390.410 di “Barbie,” uscito lo scorso luglio. Sul podio, al terzo posto secondo i dati Cinetel, si posiziona “Oppenheimer” di Christopher Nolan con un incasso di 27 milioni e 990 mila euro. Scopriamo la classifica completa dei primi 10 film più visti al cinema in Italia nel 2023.

Paola Cortellesi al top

Paola Cortellesi ha conquistato un nuovo traguardo con il suo primo film da regista, “C’è ancora domani.” Recentemente, il film ha superato nella classifica degli incassi di tutti i tempi in Italia il celebre “La vita è bella” di Roberto Benigni, posizionandosi come il quinto film italiano di maggior successo, dopo quattro opere di Checco Zalone. Oltre a ciò, superando anche “Barbie,” il film è ora salito al nono posto nella classifica dei film più visti in Italia. Un risultato notevole che testimonia il grande successo e l’apprezzamento ottenuti da “C’è ancora domani” presso il pubblico italiano.

In cima alla classifica dei film più visti nel 2023, “C’è ancora domani” è stato presentato a metà ottobre alla Festa del Cinema di Roma, dove ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio del Pubblico, il Premio speciale della Giuria e una menzione speciale per la migliore opera prima, considerando che si tratta del debutto alla regia per Cortellesi. Girato in bianco e nero, il film si svolge nell’Italia del 1946, durante il periodo che precede il referendum del 2 e 3 giugno, evento che segnò la fine della monarchia e l’inizio della repubblica. In questo contesto, il film riflette anche sulla partecipazione delle donne alle elezioni politiche, avvenuta per la prima volta in quel periodo storico.

La trama di “C’è ancora domani”

La trama segue la vita di Delia, interpretata da Cortellesi, una donna che si identifica nel ruolo di moglie di Ivano, un marito violento interpretato da Valerio Mastandrea, e di madre di tre figli. La ricezione di una lettera le conferisce la forza necessaria per immaginare un futuro diverso, non solo per sé stessa ma anche per sua figlia, in un periodo di profondi cambiamenti per il paese, appena uscito dalla dittatura fascista e dalla guerra. Il film mescola toni tragici e comici, e nel cast figura anche la comica e attrice Emanuela Fanelli, che interpreta la migliore amica di Delia.

I migliori incassi nella settimana di Natale

Il film “Wonka,” interpretato da Timothée Chalamet e uscito il 14 dicembre, ha registrato un notevole successo durante il periodo natalizio, accumulando un incasso di oltre otto milioni e mezzo di euro (8.506.665 euro), secondo i dati del box office di Cinetel fino al 28 dicembre. “Aquaman e il regno perduto,” in sala dal 20 dicembre, è risalito al podio con un incasso di 2.807.063 euro, mentre il film Disney del centenario “Wish,” uscito il 21 dicembre, ha incassato 3.643.734 euro.

Nel giorno del suo debutto, il 28 dicembre, “Come può uno scoglio” di Pio e Amedeo si è posizionato come il terzo più visto con un incasso di 368.322 euro. Tra i primi cinque film più visti, spicca anche “C’è ancora domani,” seguito dalla commedia natalizia di Ficarra e Picone, “Santocielo,” uscita il 14 dicembre e con un incasso di 4.016.022 euro.

© Riproduzione Riservata