I 10 film più visti al cinema nel 2023

SUPER MARIO BROS. – IL FILM “Super Mario Bros. – Il Film”, diretto con maestria da Aaron Horvath e Michael Jelenic, inizia con i due fratelli idraulici, Mario (doppiato in italiano da Claudio Santamaria) e Luigi, che si ritrovano improvvisamente in un universo magico dopo un tentativo di riparare una tubatura sotterranea attraverso un misterioso condotto. Separatisi durante questo strano trasporto dimensionale, Mario si lancia in una frenetica avventura per ritrovare il fratello perduto. Fortunatamente, nel suo viaggio, può contare sull’amicizia di Toad, un residente del Regno dei Funghi, e sui saggi consigli della determinata guerriera Principessa Peach, impegnata nella difesa contro l’imminente invasione del malvagio Bowser. Assorbendo le tecniche di combattimento dalla Principessa Peach, Mario si troverà costretto a sfruttare tutte le sue abilità non solo per riunirsi con Luigi, ma anche per fermare l’attacco di Bowser. Nel corso della sua missione, potrebbe anche fare nuove alleanze e trovare improbabili alleati, svelando il vero potenziale della fratellanza e dimostrando che l’unione è la chiave per sconfiggere le forze del male.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Spider-Man: Across the Spider-Verse è un film diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, con Miles Morales ancora una volta al centro della storia. Ora adulto e studente universitario, Miles si riunisce con Gwen Stacy e, improvvisamente, viene trasportato nel Multiverso. In questo intricato scenario, il nostro amichevole Spider-Man di Brooklyn si trova faccia a faccia con una squadra di Spider-Eroi, incaricati di difendere l’esistenza stessa.

Tuttavia, quando una nuova e pericolosa minaccia si presenta, gli eroi si trovano in disaccordo su come affrontarla, portando addirittura a scontri tra di loro. In questa situazione critica, Miles si trova in conflitto con gli altri “Ragni” e si trova costretto a ridefinire il significato di essere un eroe per poter salvare le persone a cui tiene di più. La sua sfida personale diventa cruciale nel contesto di una lotta che va oltre i confini del Multiverso, sottolineando il suo percorso individuale e la sua responsabilità nei confronti della giustizia e dell’amore.

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

Guardiani della Galassia Vol. 3, diretto da James Gunn, è il terzo capitolo avvincente della saga cinematografica con protagonisti Peter Quill (interpretato da Chris Pratt), noto come Star-Lord, e la sua eclettica squadra. Nel terzo capitolo delle avventure dei Guardiani della Galassia, la nostra amatissima banda di reietti si presenta con un aspetto leggermente diverso, attraversando un periodo di cambiamenti significativi. Peter Quill, ancora alle prese con la perdita di Gamora, si trova nella difficile posizione di mantenere l’unità tra i membri del suo team per difendere l’universo e proteggere uno di loro.

Dopo essersi stabiliti a Knowhere e cercato di ristabilire una certa normalità nelle loro vite, i Guardiani sono nuovamente catapultati in eventi turbolenti. A minare ulteriormente l’equilibrio già precario è il passato di Rocket, e sarà compito di Peter Quill riunire la squadra per salvare il loro compagno di avventure. Questa missione, se non portata a termine con successo, potrebbe segnare la fine dei Guardiani della Galassia così come li conosciamo. In un contesto di tensione e riscatto personale, il film esplora la forza dell’amicizia e la resilienza di un gruppo di individui unici che, uniti, devono affrontare le sfide più impegnative dell’universo.

“Oppenheimer”, il film diretto con maestria da Christopher Nolan, ci trasporta negli anni ’40, in un periodo cruciale della storia mondiale, concentrandosi sulla figura iconica dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, magistralmente interpretato da Cillian Murphy. Oppenheimer è riconosciuto come uno dei principali artefici della creazione della bomba atomica.

Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, con il timore che la Germania Nazista stia sviluppando un’arma nucleare, gli Stati Uniti avviano, nel più stretto segreto, il Progetto Manhattan. Questo progetto ambizioso mira a sviluppare la prima bomba atomica della storia. Il governo americano affida la leadership del progetto al brillante fisico J. Robert Oppenheimer. Nato a New York nel 1904 da genitori di origini tedesche ed ebraiche, Oppenheimer, prima ancora di compiere quarant’anni, aveva già lasciato un segno indelebile nello sviluppo della fisica moderna.

Nei laboratori ultra segreti a Los Alamos, nel deserto del New Mexico, Oppenheimer e la sua squadra di esperti si immergono nella progettazione di un’arma rivoluzionaria le cui terribili conseguenze continuano a riverberarsi fino ai giorni nostri. Il film esplora non solo la tensione e l’urgenza della corsa scientifica contro il tempo, ma anche le complesse implicazioni etiche e morali legate alla creazione di una tale arma distruttiva. In un affascinante intreccio di storia e dramma, “Oppenheimer” ci invita a riflettere sulle scelte che hanno plasmato il nostro mondo contemporaneo.