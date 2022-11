Harry Potter, a Milano arriva il Ballo del Ceppo

Harry Potter a Milano

Chi non ha mai sognato ad occhi aperti leggendo “Harry Potter e il calice di fuoco” o guardando la bellissima trasposizione cinematografica nel momento in cui gli allievi della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts si recano alla Cerimonia del Ballo del Ceppo? Nonostante il povero Ron sia costretto ad indossare l’imbarazzante abito appartenuto alla prozia, e sia lui che Harry non siano del tutto soddisfatti della compagnia rimediata per questo evento, le scene del Ballo del Ceppo hanno qualcosa di magico.

E se vi dicessimo che è possibile immergersi in questo mondo con un’esperienza immersiva dedicata proprio a questa cerimonia? A Milano, infatti, a partire dal prossimo 11 novembre, sarà possibile partecipare al Ballo del Ceppo! Andiamo subito a scoprire i dettagli!

Harry Potter e il Ballo del Ceppo

L’iniziativa milanese fa parte di una serie di attività proposte dalla Warner Bros per rendere i fan di Harry Potter partecipi degli eventi che scandiscono la vita scolastica di Hogwarts. La Cerimonia del Ballo del Ceppo, nello specifico, è stata annunciata già il 1° settembre, in occasione del “Back to Hogwarts”.

Il Ballo del Ceppo non si terrà soltanto a Milano, ma anche in altre città del mondo. Si tratta di una festa che promette grande coinvolgimento, una buona dose di magia e, soprattutto, un’esperienza immersiva nel mondo di Harry Potter, con cibo e bevande a tema e spazi dedicati ai souvenir.

Per partecipare

La Cerimonia del Ballo del Ceppo sarà disponibile a partire dall’11 novembre in più date e diverse fasce orarie. Il luogo in cui si terrà l’evento milanese è il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci in Via San Vittore 21. Le fasce orarie disponibili sono le seguenti:

dal lunedì al giovedì: alle 18:00 e alle 21:00

venerdì: alle 15:30, 18:30 e 21:30

sabato: alle 9:30, 12:30, 15:30, 18:30 e 21:30

domenica: alle 10:30, 13:30, 16:30 e 19:30

Per partecipare è gradito un abbigliamento formale, oltre che le bacchette e, ovviamente, i gadget del mondo di Harry Potter!