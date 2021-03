Harry Potter, arriva su Sky Cinema un canale interamente dedicato

Da sabato 27 marzo a domenica 11 aprile Sky Cinema Collection (canale 303) diventerà “Sky Cinema Harry Potter”: un canale interamente dedicato all’iconica serie. In programmazione ci saranno tutti gli otto film della saga e sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW. Siete pronti a rivedere tutte le avventure del mago più amato della storia?

Sky e gli otto film indimenticabili

Ebbene sì, da sabato 27 marzo a domenica 11 aprile Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) cambierà nome e diventerà”Sky Cinema – Harry Potter”. Un vero e proprio canale interamente dedicato alle avventure del mago nato dalla penna di J.K. Rowling e interpretato sul grande schermo da Daniel Radcliffe insieme ad Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley e Alan Rickman, l’ambiguo Severus Piton. Tutti gli otto film della saga, campione di incassi nella storia del cinema, saranno anche disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Il successo inaspettato tra libri e cinema

J.K. Rowling, dopo aver lavorato moltissimo sul suo primo manoscritto, conobbe la fama dopo l’uscita del primo capitolo della saga, il 25 giugno 1997. Un successo senza paragoni che la portò, nel 2011, Nel 2011 nella classifica delle donne più ricche del Regno Unito.

Per l’aspetto cinematografico, tutto ebbe inizio nel 2001 quando uscì al cinema HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, diretto da Chris Columbus. Nel giorno del suo undicesimo compleanno, Harry scopre nel di essere il figlio orfano di due maghi e di possedere poteri magici propri. Alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, impara lo sport del Quidditch e gioca un’emozionante partita a scacchi “dal vivo” mentre si trova ad affrontare un Mago Oscuro deciso a distruggerlo.

Una saga senza paragoni

Un anno dopo ecco HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI di Chris Columbus. Nel 2004 Alfonso Cuaròn firmò la regia di HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN. La regia del quarto capitolo della saga, HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO, venne affidata a Mike Newell. Il quinto film, HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA FENICE segnò l’ingresso alla regia di David Yates (che dirigerà tutti i successivi film). È il 2009 quando uscì al cinema HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE. Con Lord Voldemort che stringe la sua presa sia sul mondo dei babbani che su quello dei maghi. Nel 2010 e 2011 si susseguirono in sala i capitoli finali. In HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE- PARTE I e HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE- PARTE II. Nell’epico finale la battaglia tra le forze del bene del male del Mondo dei Maghi si trasforma in una guerra totale. La posta in gioco non è mai stata così alta e nessuno è al sicuro. Ma è Harry che può essere chiamato a fare l’ultimo sacrificio mentre si avvicina alla resa dei conti con Lord Voldemort. Tutto finisce qui.

