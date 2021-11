“Guida astrologica per cuori infranti”, la nuova serie Netflix tratta dal romanzo di Silvia Zucca

La serie tv

Siamo stati all’evento organizzato da Netflix a Milano per i fan di “Guida astrologica per cuori infranti” dove abbiamo incontrato proprio Silvia Zucca, autrice dell’omonimo romanzo da cui è tratta la serie. Oltre alla bellissima organizzazione dell’iniziativa, tutta rigorosamente a base di stelle e segni zodiacali, abbiamo scoperto qualche curiosità in più sul libro e sulla sua protagonista Alice.

“Guida astrologica per cuori infranti”, la trama

Poco più che trentenne e single (non per scelta), Alice lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo, con ben poche possibilità di carriera, sebbene spesso lei sia la persona più competente nella stanza. Come se non bastasse, il suo ex ragazzo Carlo sta per sposarsi e diventare padre. A questo si aggiunge l’arrivo di Davide, il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo, assunto con il severo compito di verificare la produttività del team. La vita di Alice però sta per cambiare completamente grazie all’incontro con Tio, un attore della soap opera di punta del network e sedicente guru dell’astrologia, destinato a diventare presto la sua personale Guida astrologica per cuori infranti.

Due chiacchiere con Silvia Zucca

Silvia ci ha rivelato che la serie tv non è rimasta completamente fedele al libro e la cosa, curiosamente, le è piaciuta. “Riassumere più di quattrocento pagine in sei episodi non sarebbe stato fattibile, così sono state cambiate alcune cose. In questo modo – ci ha spiegato – chi guarda la serie non rischia di annoiarsi ritrovando tutto passo passo come scritto nel libro, e così viceversa. Troviamo ad esempio diversa la location della storia, nel romanzo è Milano e nella serie è Torino. Ci sono state poi esigenze di produzione che hanno fatto in modo di modificare alcuni aspetti in maniera che fossero comprensibili in tutti i paesi in cui “Guida astrologica per cuori infranti” viene trasmessa.”

Alice Turiani