Golden Globe: Tra i vincitori Laura Pausini trionfa con la miglior canzone

I Golden Globe sono andati in onda stanotte in diretta Sky. Noi italiani, orgogliosi, abbiamo una nostra vincitrice: Laura Pausini. Una notizia che ci ha particolarmente inorgoglito. La canzone si intitola “Io sì” ed è la colonna sonora del nuovo film con Sophia Loren (Netflix). Chloe Zhao vince il premio come miglior regia, non vinceva una donna dal 1984.

Tutti i premiati ai Golden Globe 2021

Miglior film drammatico

Vincitore: Nomadland

Miglior film commedia o musicale

Vincitore: Borat Subsequent Moviefilm

Miglior regista

Vincitrice: Chloe Zhao per Nomadland

Miglior attrice in un film drammatico

Vincitrice: Andra Day per The United States vs Billie Holiday

Miglior attrice in un film commedia o musicale

Vincitrice: Rosamund Pike per I Care A Lot

Migliori attore in un film drammatico

Vincitore: Chadwick Boseman per Ma Rainey’s Black Bottom

Miglior attore in un film commedia o musicale

Vincitore: Sacha Baron Cohen per Borat Subsequent Moviefilm

Miglior attrice non protagonista

Vincitrice: Jodie Foster per The Mauritanian

Miglior attore non protagonista

Vincitore: Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah

Miglior film straniero

Vincitore: Minari (USA)

Miglior film d’animazione

Vincitore: Soul

Miglior Sceneggiatura

Vincitore: Aaron Sorkin per Il processo ai Chicago 7

Miglior colonna sonora

Vincitori: Jon Batiste, Atticus Ross e Trent Reznor per Soul

Miglior canzone

Vincitrice: “Io sì” – La vita davanti a sé

Golden Globe, Franceschini: vittoria Pausini onora l’Italia

Non sono mancate le reazioni alla premiazione dei Golden Globe da parte del mondo della cultura italiano. “Complimenti a Laura Pausini per il prestigioso premio conquistato ieri sera ai Golden Globes. Una vittoria che unisce musica e cinema e che onora l’Italia”. Così il Ministro della Cultura Dario Franceschini commenta la vittoria di Laura Pausini ai Golden Globes per la migliore canzone originale.

Stella Grillo

