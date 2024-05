Giugno 2024, 5 serie tv in arrivo da non perdere

Ti piace intervallare la lettura alla visione di film e serie tv? Sei nel posto giusto. In questo articolo ti illustriamo 5 delle più interessanti serie tv in programmazione nel mese di giugno.

Ce ne sono per tutti i gusti: per chi ama il vintage e si appassiona di vecchie glorie dell’intrattenimento, per chi non sa rinunciare a qualche ora di gossip e di passione, per chi ama il fantasy e gli intrighi di palazzo, ma anche per chi adora il soft fantasy, che richiama al mondo reale. Da “Star wars” a “Sweet tooth”, ecco le 5 serie tv in arrivo a giugno da non perdere.

5 serie tv in arrivo a giugno da non perdere

“Star Wars. The acolyte”, stagione I

In arrivo su Disney+ dal 5 giugno

Parliamo di una novità che in molti sentiranno come un ritorno: la fortunata e amatissima serie ideata da George Lucas sul finire degli anni ’70 torna con un prequel dal titolo originale “The acolyte”, tradotto in italiano come “La seguace”.

Il 5 giugno saranno disponibili in contemporanea mondiale i primi due episodi della stagione, che vedranno protagonista, per l’appunto, la seguace del titolo: Mae. Tutto ha inizio in un’epoca remota, in cui gli Jedi sono temuti e rispettati in tutta la galassia. Un maestro Jedi di nome Sol, preoccupato a causa di una serie di delitti, comincia a indagare e si mette sulle tracce di una misteriosa, e a quanto pare pericolosa, guerriera. Ma non è tutto come sembra.

“Sweet Tooth”, stagione III

In arrivo su Disney+ dal 6 giugno

Gus è un bambino ibrido, destinato e determinato a cambiare le sorti del mondo. Con le sue avventure, intraprese in compagnia dei suoi bizzarri amici, Gus ha conquistato spettatrici e spettatori di tutte le età. Così, da quando è uscita, “Sweet Tooth” è diventata una delle serie tv più apprezzate del mondo dell’intrattenimento.

Di certo, a contribuire è anche l’atmosfera fantasy, che convince e aiuta a immergersi in un luogo e in un tempo altri rispetto a quelli dettati dal tempo che scorre rapido e abitudinario nelle nostre giornate.

La terza stagione arriva pochi mesi dopo la fine delle riprese, e promette sviluppi molto interessanti: questa volta, Gus dovrà mettersi in cerca della madre. Per farlo – e non sarà semplice -, dovrà avvalersi dei suoi amici, di tanta pazienza per raggiungere l’Alaska, nonché dell’aiuto di un nuovo personaggio, il dottor Singh.

“Bridgerton”, stagione III, parte 2

In arrivo su Netflix dal 13 giugno

Parliamo adesso di una delle serie tv più apprezzate degli ultimi anni. Se dovessimo classificarla, diremmo che si piazza fra il romantico, lo spicy, il prodotto televisivo in costume e quello misterioso.

Sin da quando è uscito, “Bridgerton” ha creato una vera e propria dipendenza. Dopo aver trasmesso la prima parte delle puntate a maggio, Netflix si accinge alla conclusione della terza stagione con gli ultimi tre episodi che verranno lanciati il 13 giugno.

Questa volta, la serie non è perfettamente attinente alla trama dei romance di Julia Quinn. Protagonisti Colin Bridgerton e Penelope Featherington. La giovane sembra aver messo da parte i suoi sentimenti nei confronti di Colin, di cui è rimasta parecchio delusa. Adesso pare essere intenzionata a trovare marito, ma non uno qualunque: ha bisogno di un uomo che le permetta di mantenere la sua doppia identità.

Intanto, Colin torna a casa, ma trova tutto diverso. La sorpresa è tanta, soprattutto quando si rende conto dei cambiamenti di Penelope…

“Incubi e sogni di Joko Anwar”, stagione I

In arrivo su Netflix dal 14 giugno

Ci spostiamo in Indonesia per la quarta serie tv da non perdere a giugno. Il regista Joko Anwar, infatti, ha firmato una curiosa serie tv che esplora più generi, avvicinandosi soprattutto all’horror, al thriller e allo sci-fi.

“Incubi e sogni di Joko Anwar”, in arrivo il 14 giugno, si suddivide in sette episodi in cui vengono raccontate altrettante storie incredibili e spiazzanti che ci fanno entrare nel mondo di Anwar con un cast d’eccezione. I teaser sono già disponibili su Netflix.

“House of the dragon”, stagione II

In arrivo su Sky Atlantic dal 17 giugno

Infine, un gradito ritorno per gli appassionati del Trono di Spade che hanno apprezzato anche il prequel. “House of the dragon” torna sul piccolo schermo a metà giugno con la seconda stagione, che proseguirà nel racconto della guerra interna alla famiglia Targaryen per la successione al trono. Chi avrà la meglio fra Rhaenyra ed Aegon II, protetto da Alicent e Sir Otto Hightower?

