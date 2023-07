Giovanni Allevi, la meditazione per superare il dolore

Il celebre compositore in un tweet racconta come sta affrontando il mieloma, pubblicando una foto in cui appare disteso a letto con gli occhi chiusi, e un gattino tra le braccia

Medito per superare il dolore. Lo dice Giovanni Allevi in un tweet con una foto in cui il compositore e pianista, in cura per un mieloma, appare disteso a letto con gli occhi chiusi, e un gattino tra le braccia. “Mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa, finché l’Ego svanisce ed io divento Nulla”.

Per superare il dolore, mi dedico alla #meditazione.

Mantengo il contatto col Dio Tutto della #Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa, finché l’Ego svanisce ed io divento Nulla.#giovanniallevi pic.twitter.com/w41U48Vn3a — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) July 6, 2023

Giovanni Alllevi

Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama internazionale, è responsabile di un profondo rinnovamento della musica colta, riportando l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni. È diplomato in Pianoforte e in Composizione ed è laureato in Filosofia con la tesi “Il vuoto nella Fisica Contemporanea”. Ha calcato i palchi delle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Grazie al suo impegno intellettuale, è punto di riferimento filosofico sui concetti di innovazione e analisi del cambiamento. Il suo ultimo libro è intitolato “Revoluzione”. Numerose sono le tesi di laurea a lui dedicate.

La lotta contro la malattia

Giovanni Allevi sta lottando contro il mieloma. Il musicista 54enne ha già spiegato che il male ha lasciato fratture ossee inoperabili, che gli hanno causato grande dolore. Al momento ha dovuto interrompere le sua apparizioni in pubblico, ma non per questo ha smesso di lavorare a nuove composizioni.

Il mieloma è un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule, e che, nonostante le terapie gli continuino a provocare dolori forti, non gli impedisce di comporre musica. Giovanni Allevi continua ad aggiornare i fan tramite post e video sui social, cercando di tranquillizzare il suo pubblico e snella speranza di poter di nuovo condividere la sua arte musicale con la gente.