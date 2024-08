“Giovani” di Franco Califano, un inno per un futuro migliore

Giovani è il testo cantato dall’anarchico poeta randagio, Franco Califano.

Califano mette in musica un vero e proprio inno alla resistenza, un richiamo alla consapevolezza e all’azione rivolto ai giovani.

Il messaggio centrale è chiaro: la vita può essere dura e conflittuale, ma è necessario affrontarla con determinazione e coraggio.

L’autore esorta i giovani a prendere coscienza della realtà, a non farsi manipolare e a combattere per un futuro migliore.

Giovani, di Franco Califano

Giovani, se questa vita è una guerra, sia guerra, vinciamola

La confusione si è alleata con chi

Con chi vuole impedirvi di pensare e parlare

Con chi mischia le carte e fa i trucchi con voi

Ragazzi, prendete coscienza

La vita non è una vacanza



Il tempo corre e c’è bisogno di voi

Ma ogni giorno che passa

Sempre uguale è la messa

Non lo lasciano andare quel ribelle che è in voi

Legano i vostri pensieri, vi rubano i sogni più veri

Giovani, se questa vita è una guerra, giù a terra o vi beccano

Voi ci servite più forti e non morti

Attenzione alle teste

Ogni giorno le avete più esposte



Giovani, ci sono troppi profeti confusi che mentono

La loro vita è una storia di illusi

I messia sono andati

Ma messaggi non hanno lasciati

State a sentire chi ne sa più di voi

Un amico più grande

Che regala non vende

Che se parla non mente

Non confonde le idee

Mettete in azione la testa

Se no vi faranno la festa

Giovani, se questa vita è una guerra, sia guerra, vincetela

Voi ci servite più forti e non morti

Il nemico sta peggio

Si nasconde, non trova il coraggio



Giovani, dai caricate proiettile in canna, rompeteli

Li superate di mille e una spanna

I santoni del nulla, la cultura non ha più una culla

Giovani se questa vita è una guerra, sia guerra, vinciamola

Sbaglia chi crede che siamo già morti

Il nemico sta peggio

Si nasconde, non trova il coraggio



Giovani, dai carichiamo proiettile in canna, rompiamoli

Li superiamo di mille e una spanna

I santoni del nulla, la cultura non ha più una culla

Giovani