“Pare”, l’originale canzone di Ghali contro il bullismo

“Pare” è uno dei singoli di maggior successo di Ghali. Nasce nel 2022 da una collaborazione con Madame e Massimo Pericolo, e ha al centro un tema di scottante attualità: il bullismo. È il quarto estratto dal terzo album in studio Sensazione ultra.

In occasione della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo non potevamo che scegliere questa struggente canzone per affrontare il tema in modo diverso dal solito. Perché “Pare” non è il canonico grido di sofferenza e di rabbia contro la violenza gratuita. Scopriamolo insieme.

Siamo abituati a pensare al bullismo come a un fenomeno che vede protagonisti una vittima e il suo carnefice. Uno che sferra il colpo, l’altro che subisce. Uno forte, l’altro debole. Ed è vero, almeno in apparenza.

Quello che traspare con potenza inaudita dal testo e dalla prorompente e orecchiabile musica di Ghali è un messaggio ben più profondo: il bullismo non è un fenomeno statico.

Chi è bullo, a sua volta è spesso fragile, vittima delle violenze di qualcun altro. La forza dimostrata è solo apparente, mera patina nata per celare una delicatezza di fondo che si vuol proteggere a ogni costo.

Perciò il bullismo, così come il cyberbullismo, sono problematiche che vanno affrontate con delicatezza e senza generalizzazioni: è un circolo vizioso che non si interromperà mai se non vi si lavora nella maniera giusta. E il testo di Ghali lo fa bene perché, oltre a sensibilizzarci sul tema, infonde forza nella vittima di bullismo, dimostrandogli quanta forza in realtà abita dentro il suo cuore.

Ricordo che quella volta m’hanno preso in venti

Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi

Dimmi come ti difendi tu dai loro gesti

Se li butti giù

O bevi e butti giù, uh

I tuoi occhi sparavano a raffica

Non importa se il cielo era splendido

Se eri tu, nostalgia, male d’Africa

Una faccia che non mi dimentico

Fai come ti pare, pare, pare

Fai come ti pare, pare, pare

Come ti pare

Fai come ti pare, pare, pare

Se mi hai fatto male, male, amen

Papà non mi ha insegnato niente

Anzi che niente è per sempre

Per questo che prima io curo, poi uccido la gente

A volte bisogna rinascere

Per lasciarti indietro cose che

Poi distruggo perché non distruggano me

Prima vedi non è un caso che

Sperimento solitudine

Ho una brutta attitudine

Perderei davanti a un giudice

Calci e pugni tutto inutile

Non è così che fa un pugile

I tuoi occhi sparavano a raffica

Non importa se il cielo era splendido

Se eri tu, nostalgia, male d’Africa

Una faccia che non mi dimentico

Pare, pare, pare

Fai come ti pare, pare, pare

Come ti pare

Fai come ti pare, pare, pare

Se mi hai fatto male, male, amen

Chi è il vero cattivo? Eh

Chi sta dietro al mirino? Eh

O chi porta il cattivo

Dietro al mirino?

Cosa scegli nel bivio

Se sei ancora un bambino?

E manca poco all’arrivo

Ma chi è il vero cattivo?

Fai come ti pare, pare, pare

Fai come ti pare, pare, pare

Fai come ti pare, pare, pare

Se mi hai fatto male, male, amen