Geronimo Stilton diventa un film d’animazione

Geronimo Stilton sbarcherà a Hollywood. Grazie all’accordo con Atlantyca, Radar Pictures, società di produzione cinematografica basata a Los Angeles, si è infatti assicurata i diritti per la realizzazione di un lungometraggio animato dedicato a Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, che rappresenta uno dei più grandi successi “Made in Italy” a livello internazionale.

Il fenomeno Geronimo Stilton

Le avventure di Geronimo Stilton, raccontate da Geronimo stesso in una serie di libri per ragazzi e ragazze, hanno venduto oltre 180 milioni di copie in 150 paesi rendendo Geronimo uno dei successi editoriali più grandi di tutti tempi. Il personaggio, nato da un’idea di Elisabetta Dami, è stato protagonista di oltre 300 libri, tradotti in più di 50 lingue oltre che, tra le altre cose, di graphic novel, di una serie animata in tre stagioni, di otto musical (imminente un nuovo debutto agli Arcimboldi di Milano il 12 e il 19 marzo), di videogames e giocattoli. Ora Radar Pictures accompagnerà Geronimo Stilton nella sua prossima grande avventura: un film per il grande schermo.

Il film d’animazione

Il pluripremiato regista d’animazione David Soren (Turbo, Capitan Mutanda e Under the Boardwalk, di prossima uscita) è stato incaricato di adattare e dirigere il film d’animazione ispirato all’amata serie per ragazzi e ha spiegato: “Sono entusiasta di lavorare con Radar Pictures su questa serie di libri così incredibilmente popolare in America come in tutto il mondo. Geronimo Stilton è amato dovunque ed è giunto il momento della sua prima esilarante avventura cinematografica!”.

Nel film, desideroso di affermarsi come giornalista e di andare oltre gli articoli che gli vengono solitamente assegnati, un giovane Geronimo si imbatterà in un problema molto più grande di quanto si sarebbe mai potuto immaginare. Ma, lavorando insieme a tutta la sua famiglia, potrebbe riuscire a farcela, a patto di prevedere per tempo le mosse degli avversari, in un intrigante gioco del gatto e del topo!

Il film sarà frutto della collaborazione tra Radar Pictures e Atlantyca Entertainment, la società transmediale basata a Milano che gestisce i diritti editoriali per tutto il mondo della serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicati in Italia da Edizioni Piemme e negli Stati Uniti e negli altri paesi di lingua inglese da Scholastic, la società presente a livello globale specializzata in editoria, educazione e media per bambini.

Fenomeno transmediale

Pietro Marietti, Presidente di Atlantyca, ha dichiarato: “Siamo veramente entusiasti di questa notizia perché il nostro amatissimo Geronimo Stilton sbarcherà finalmente a Hollywood! In 20 anni abbiamo dato vita con orgoglio a un marchio globale che ha raccolto uno straordinario successo attraverso i libri, la serie animata, i musical e le mostre, facendo sì che Geronimo Stilton diventasse un fenomeno transmediale mondiale. La partnership di Atlantyca con Radar Pictures rappresenta un importante passo avanti per il nostro famoso topo giornalista. Siamo entusiasti perché grazie al grande schermo la sua storia raggiungerà un pubblico ancora più ampio di grandi e piccini”.

Anthony Tringali, Michael Napoliello e Maria Frisk produrranno il film per Radar. Spiega Anthony Tringali: “I libri di Geronimo Stilton sono meravigliosamente spiritosi e ci si innamora immediatamente di tutti i personaggi. Il film porterà il pubblico di tutte le età in un viaggio indimenticabile ed esilarante, pieno di azione, emozioni e avventure”.

Radar Pictures è una società di sviluppo indipendente che sceglie property di alto profilo per produrre film per il cinema e per la tv per il mercato globale. Il film vedrà come produttore esecutivo Ted Field di Radar, i cui 30 anni di attività nell’industria cinematografica hanno portato a incassi worldwide che hanno superato i 10 miliardi di dollari. Ha prodotto più di 60 film, tra cui la serie Jumanji, Bill & Ted’s Excellent Adventure e Ferngully. Field sta attualmente producendo serie televisive epiche, tra cui “La ruota del tempo” di Robert Jordan, una delle serie di punta di Amazon a livello mondiale. Ha dichiarato: “Radar è entusiasta di lavorare con Atlantyca per portare questo personaggio sul grande schermo per i suoi milioni di fan e lettori in tutto il mondo”.