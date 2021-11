“Freedom writers”, il film che racconta la storia dell’insegnante Erin Gruwell

Il film

Questa sera su Tv2000, canale 28, andrà in onda “Freedom writers”, un film del 2007 diretto da Richard LaGravenese e tratto dal libro di Erin Gruwell “The Freedom Writers Diary”. La pellicola racconta la storia vera di questa insegnante e del suo coraggio per cambiare la prospettiva del futuro dei suoi alunni.

“Freedom writers”, la trama

Erin Gruwell è una giovane insegnante che, ispirata dal padre, decide di iniziare la sua carriera di insegnante di inglese presso la Woodrow Wilson Classical High School, una scuola superiore a Long Beach dove è stato istituito il corso di riabilitazione sociale che mira all’educazione dei giovani criminali e dei ragazzi a rischio. Erin riesce ad ottenere la fiducia dei suoi alunni passo dopo passo, e inizia un progetto di scrittura consegnando ad ogni studente un diario su cui scrivere giorno dopo giorno la propria storia e i propri pensieri. Così facendo riesce pian piano ad allontanarli dal crimine e istruirli al meglio possibile. Nonostante il suo successo, Gruwell viene criticata a causa del suo metodo di insegnamento.

Il coraggio di un’insegnante

La meraviglia di questo film sta nel raccontare una storia vera. Ciò che è riuscita a fare Erin Gruwell dovrebbe essere un esempio per tutti coloro che hanno intenzione di approcciarsi al mondo dell’insegnamento e a tutti quegli insegnanti che fanno questo mestiere senza averne capito davvero la missione. Insegnare, oltre che educare, spesso significa salvare. Non tutti i ragazzi che studiano hanno alle spalle una situazione serena o una famiglia stabile, la scuola in questi casi diventa una sorta di rifugio e gli insegnanti devono essere in grado di accogliere i bisogni di questi ragazzi meno fortunati cercando di mantenerli sulla retta via e trasmettendo loro i principi della vita. Questo è esattamente ciò che fa Erin Gruwell.

Alice Turiani