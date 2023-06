Francesco Nuti, 10 frasi celebri tratte dai suoi film

Famoso per il suo talento, per la sua ironia, per i monologhi comici e per le sue grandissime interpretazioni, Francesco Nuti raggiunse la sua grande notorietà e fama grazie alle sue pellicole degli anni Ottanta. Ecco alcune delle citazioni più celebri tratte dai suoi film.

“Non ho mai vissuto per il successo. Sono un artista. Amo comunicare con il pubblico, emozionare. Il resto non conta.” In questa frase c’è tutto il pensiero di Francesco Nuti, l’attore e regista toscano protagonista di innumerevoli film nella storia del cinema italiano e scomparso all’età di 68 anni dopo una lunga malattia.

10 frasi tratte dai film di Francesco Nuti

Famoso per il suo talento, per la sua ironia, per i monologhi comici e per le sue grandissime interpretazioni, Francesco Nuti raggiunse la sua grande notorietà e fama grazie alle sue pellicole degli anni Ottanta: Madonna che silenzio c’è stasera (1982), Io, Chiara e lo Scuro (1983) e Son contento (1983).

“Di stecche da biliardo ce ne sono di due tipi: di legno e di alluminio. Io preferisco l’alluminio. Oddio, la stecca di legno ha più cuore, più anima, è più passionale, sanguigna. Infatti quando colpisci la palla con la stecca di legno senti che fa: “Toc”. Si sente che è un “toc” più “toc”, capito? Mentre la stecca di alluminio sta lì, è più fredda, non ti dà troppa confidenza. Sta lì e ti guarda ma soprattutto pensa: “vediamo questo icchè fa!” Però se riesci a conquistarla non ti molla più” dal film Io, Chiara e lo Scuro del 1983

“Per spiegarti meglio: la stecca di legno ha il suo cuore, mentre quella di alluminio vuole che il cuore ce lo metti te” dal film Io, Chiara e lo Scuro del 1983

Quando Dio creò l’Universo era a casa sua nel tinello, non sapeva icchè fare. C’aveva tutti i mondi messi lì, tutte stelle pianeti messi male e disse: bisogna ci pensi a questa cosa, prima o poi bisogna la risolva questa storia quì. Gli venne l’idea! Prese la stecca in mano, si mise sul panno verde, studiò il colpo…ah già era mancino…si mise così, con tutti gli angeli a guardarlo…tirò e “toc, frrrrrr”…e creò l’Universo. dal film Io, Chiara e lo Scuro del 1983 “La mortadella è comunista. Il salame socialista. Il prosciutto è democristiano. La coppa…liberale. Le salcicce, repubblicane. Il prosciutto cotto è fascista” “E i radicali?” “La finocchiona. I radicali la finocchiona” dal film Caruso Pascoski (di padre polacco) del 1988.

“Ah, Maria. Beh, Maria m’ha lasciato… perché a un certo punto l’orno deve piglià la sua decisione. E io ho deciso, cioè ho deciso che lei mi lasciasse. Le ho detto: “Lasciami!”. E lei m’ha lasciato. M’ha lasciato, però l’ho deciso io” dal film Madonna che silenzio che c’è stasera

“Francesco, ricordati: di mamme ce n’è una sola”.

“Meno male! Dimmi te se ne avevo cinque o sei!” dal film Madonna che silenzio c’è stasera

“Chi tace acconsente” “Chi tace sta zitto” dal film Madonna che silenzio che c’è stasera

“Son contento per te e anche per me. Siamo felici e contenti. Ma no contento che uno dice “quello è contento”, di più! Icché c’è più di contento? Ci potrebbe essere contentissimo, e più di contentissimo ci potrebbe essere contentissimissimo. No, dunque, vediamo un po’, ci potrebbe essere talmente contentissimo da sentirmi felice come una sogliola. No. Contento per caso! Ecco, più di contentissimo c’è contento per caso!” dal film Son contento del 1983

“Te che fai nella vita? Io porto a spasso il cane. Io porto a spasso i bambini. E te? Io porto a spasso Sant’Antonio di Padova. Perché? E che ne so!” dal film Ad Ovest di Paperino del 1981