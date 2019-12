Pinocchio ritorna sul grande schermo, Benigni? È Geppetto

Arriva domani 19 dicembre nelle sale cinematografiche l’ultimo film di Matteo Garrone: Pinocchio. Un grande classico, amato in tutto il mondo, che non ha età e che ci affascina in ogni epoca. Distribuito da 01 Distribution, il nuovo adattamento di Garrone prevede un cast eccezionale. In primis il premio Oscar Roberto Benigni, nei panni, questa volta, di Geppetto. Ad interpretare Pinocchio sarà invece il giovane Federico Ielapi, già conosciuto per Quo vado? e per Don Matteo.

Acquista su Amazon.it -10% Pinocchio Prezzo: EUR 7,65 Da: EUR 8,50 ‹ ›