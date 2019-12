Il mistero di Henri Pick, il film che vi porterà nei segreti di una biblioteca

A Natale, una nuova brillante commedia francese distribuita da I Wonder Pictures.

Sarà in sala dal 19 dicembre Il mistero di Henri Pick di Rémi Bezançon con Fabrice

Luchini, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo dell’eclettico

scrittore parigino David Foenkinos.

La trama de Il mistero di Henri Pick

In Bretagna c’è una singolare biblioteca dedicata ai manoscritti rifiutati dagli

editori. È qui che una giovane editor scova un testo destinato in pochissimo tempo

a diventare un best seller. L’autore è il misterioso Henri Pick, un pizzaiolo

scomparso da due anni, che nella sua vita non sembra aver mai scritto altro che la

lista della spesa… Qual è la verità? Sospettando un caso costruito a tavolino, il

critico letterario Jean Michel Rouche (Fabrice Luchini, vincitore della Coppa Volpi

per “La Corte”), affiancato da Joséphin Pick (la protagonista della serie Netflix Call

My Agent – Chiama il mio agente, Camille Cottin), figlia di Henri, inizia a indagare.

Una commedia straordinariamente brillante e sorprendente.

Un thriller letterario, il giallo dello scrittore improbabile.