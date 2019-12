Emma Watson nasconde 2000 copie di Piccole donne in giro per il mondo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Watson (@emmawatson) in data: 9 Dic 2019 alle ore 12:14 PST

La caccia al tesoro di Piccole donne

Emma Watson, la Meg di Piccole donne, ha deciso di promuovere il film in uscita il 9 gennaio, in un modo originale. Ha nascosto 2000 copie del romanzo in tutto il mondo. Infatti in 38 Paesi, tra cui l’Italia, si possono trovare, in differenti edizioni, le copie del celebre romanzo.

Ogni copia contiene una nota di Emma Watson e se trovi una copia, puoi tenerla e conservarla, in modo del tutto gratuito.

“Sono entusiasta di rivelare uno sforzo globale con @bookfairiesworldwide per nascondere 2.000 copie di Piccole Donne! #LWBookFairies inizia oggi e presenta oltre cento diverse edizioni del classico romanzo di Louisa May Alcott per celebrare l’uscita di #LittleWomenMovie, ognuna delle quali ha una nota speciale scritta da parte mia dentro.”

Le caccia al tesoro di Emma Watson

Non è la prima caccia al tesoro che l’attrice organizza. In precedenza aveva nascosto le copie di libri scritti da autrici femministe per celebrare la Giornata Internazionale della donna.

