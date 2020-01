Chi era Anna May Wong, l’attrice celebrata oggi dal doodle di google

Ancora una volta a ispirare il doodle di Google è una donna. Infatti, dopo l’aviatrice austrialiana Maude Lores Bonney e Matilde Hidalgo de Procel, pioniera dei diritti di genere, è il turno di Anna May Wong, la prima attrice di origini cinesi a diventare una star di Hollywood. Così Google la celebra, 97 anni dopo l’uscita del suo primo film da protagonista “The Toll of the Sea“, con una carrellata di illustrazioni in bianco e nero, in grado di trasportarci nella dimensione poetica delle sue interpretazioni.

Chi era Anna May Wong

Anna May Wong, il cui vero nome era Wong Liu Tsong, nasce nel 1905 a Los Angeles, nel quartiere di Chinatown, da genitori di origini cinesi. Sin da giovanissima, inizia a lavorare per il cinema, ma anche per il teatro, la radio e infine la televisione. Con il film muto “The toll of the sea” ottiene nel 1922 la sua prima parte da protagonista, e successivamente un ruolo importante ne “Il ladro di Bagdad”, che fu fra i primissimo film a colori.