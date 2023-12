5 film da vedere al cinema durante le feste natalizie

Le festività natalizie sono un periodo speciale, un’occasione per riunirsi in famiglia o con gli amici, condividendo cenoni, pranzi e divertenti partite di tombola. Tuttavia, è anche un momento perfetto per concedersi un po’ di relax e magari andare al cinema. Abbiamo selezionato per voi alcuni film attualmente in programmazione per le festività natalizie

Cinque film da vedere al cinema

Ecco cinque film, adatti ad ogni persona, genere ed età da godersi durante queste feste di fine 2023.

“Un Colpo di Fortuna – Coup de Chance”, il film diretto dal celebre Woody Allen, si svolge tra Parigi e i suoi dintorni, offrendo uno sguardo intimo sulla storia di Fanny e Jean, interpretati rispettivamente da Lou de Laâge e Melvil Poupaud.

La coppia, all’apparenza perfetta, vive una vita soddisfacente in un elegante appartamento situato in uno dei quartieri più prestigiosi della città. Nonostante il trascorrere del tempo, i due sembrano mantenere un amore vibrante, simile a quello del loro primo incontro.

La trama si infittisce quando Fanny si imbatte in Alain, interpretato da Niels Schneider, un suo ex compagno di liceo. La presenza di Alain cattura completamente l’attenzione di Fanny, scatenando un affascinio irresistibile. I due iniziano ad incontrarsi con una frequenza sempre maggiore, aprendo la strada a un avvicinamento che rischia di sconvolgere l’equilibrio della loro vita coniugale…

Woody Allen, con la sua abilità distintiva nel ritrarre le complessità delle relazioni umane, ci offre un’opera che promette di esplorare in modo avvincente la sottile linea tra la stabilità e la tentazione in una delle città più romantiche del mondo.

SANTOCIELO

“Santocielo”, film diretto con maestria da Francesco Amato, si configura come una commedia natalizia ambientata ai giorni nostri. La trama si sviluppa nell’ambito dell’Assemblea Celeste, riunita nel Paradiso, la quale si propone di affrontare una questione di rilevante importanza: l’egoismo e l’atteggiamento bellico degli esseri umani, ancora attuali nonostante il trascorrere di millenni.

Per risolvere questo problema, l’Assemblea suggerisce a Dio, interpretato da Giovanni Storti, di intervenire inviando un nuovo Messia.

L’incarico di toccare il ventre di colui che dovrà concepire il nuovo figlio di Dio è affidato a un angelo, interpretato da Picone. Questo tocco magico dovrebbe causare la gravidanza nella prescelta. Tuttavia, una volta giunto sulla Terra, l’angelo si ritrova coinvolto in una serie di eventi imprevisti. Incontra un uomo, interpretato da Ficarra, con cui sviluppa immediatamente un’amicizia e trascorre una serata goliardica.

Alla fine della serata, i due, leggermente alticci, si congedano in mezzo a una strada. In quell’istante, un’auto rischia di investire l’uomo, ma l’angelo, cercando di metterlo in salvo, lo tocca accidentalmente sul ventre. È così che l’uomo si ritrova incinto del nuovo Messia… come si risolverà questo errore divino?

Il cast del film vanta la presenza di attrici come Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta, che contribuiscono a rendere l’opera ancor più avvincente e ricca di spunti comici.

Il film non è altro che un prequel dell’iconico “La fabbrica di cioccolato” di Willy Wonka del 1971. Ci catapulta nella giovinezza di Willy Wonka, seguendo il suo viaggio attraverso il mondo, raccontando come abbia incontrato gli Umpa-Lumpa e narrando della sua fervente passione per il cioccolato, oltre alla sua determinazione nel cambiare il mondo attraverso invenzioni straordinarie, un boccone delizioso dopo l’altro.

Wonka, giovane cioccolataio, giunge in una nuova città con l’intento di aprire un negozio per produrre e vendere la sua cioccolata. Nonostante le prospettive positive, il suo impegno viene compromesso dall’opposizione dei tre affermati cioccolatai locali, Slugworth, Prodnose e Fickelgruber. Per complicare ulteriormente le cose, Wonka viene ingannato dalla proprietaria avida della sua casa, la signora Scrubbit, che lo costringe a lavorare nella sua lavanderia quando non riesce più a pagare l’affitto.

Dopo una fuga avventurosa, Wonka inizia a vendere cioccolata insieme al suo nuovo amico Noodle. Durante questo periodo, rivela a Noodle che la sua passione per il cioccolato ha radici nell’ultimo regalo ricevuto da sua madre: una barretta di cioccolato. Un giorno, Wonka si accorge di essere inseguito da un misterioso omino arancione, Lofty, che ha rubato dei cioccolatini. Dopo averlo catturato, Lofty svela di essere un Umpa Lumpa esiliato anni prima quando Wonka aveva rubato dei preziosi chicchi di cacao, per i quali Lofty era stato scelto come guardia. Nel frattempo, Willy riesce a guadagnare abbastanza per avviare la sua attività, ma si trova impreparato di fronte alle reazioni negative della Scrubbit e dei cioccolatai concorrenti…

Diretto da Paul King, con la sceneggiatura firmata dal regista insieme a Simon Farnaby, “Wonka” è il tanto atteso prequel del romanzo storico di Roald Dahl, da cui è nato il celebre film del 1971 con Gene Wilder nel ruolo dell’eccentrico cioccolataio (successivamente reinterpretato da Johnny Depp nel remake di Tim Burton nel 2005).

ADAGIO

“Adagio,” diretto da Stefano Sollima e interpretato da un cast di talento tra cui Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini, rappresenta la conclusione della trilogia sulla ‘Roma criminale’. Iniziata con la serie ‘Romanzo criminale’ e proseguita con il film ‘Suburra’, il regista offre un’ulteriore immersione nell’oscura atmosfera criminale della città con ‘Adagio’.

La trama segue la storia di Manuel (Franchini), un sedicenne che cerca di godersi la vita mentre si prende cura del suo anziano padre, Daytona (Servillo). Coinvolto in un ricatto, Manuel partecipa a una festa per scattare delle foto a un individuo misterioso, ma si ritrova presto coinvolto in situazioni ben al di là della sua comprensione.

I ricattatori, rivelatisi estremamente pericolosi, lo perseguitano, costringendolo a cercare protezione da due ex-criminali, Polniuman (Mastandrea) e Cammello (Favino), vecchie conoscenze del padre.

WISH

“Wish”, con le voci italiane di Amadeus, Michele Riondino e Gaia, è un film d’animazione che celebra i 100 anni della Disney e l’atmosfera natalizia. La trama si svolge a Rosas, una terra fantastica conosciuta come il ‘regno dei desideri’, dove le persone giungono da ogni parte per esprimere i loro desideri più profondi al re Magnifico (Michele Riondino), che promette di esaudirli.

Tuttavia, Magnifico si rivela malvagio e Asha (Gaia), insieme al suo aiutante, il capretto Valentino (Amadeus), è chiamata a salvare la sua comunità dimostrando che, quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose. Un consiglio perfetto per chi desidera immergersi nell’incanto del Natale attraverso un’esperienza animata.

Stella Grillo

