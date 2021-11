“Fallen”, il film tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Kate

Il film

Questa sera su La 5, canale 30, andrà in onda “Fallen”, un film del 2016 diretto da Scott Hicks e tratto dall’omonimo romanzo fantasy di Lauren Kate. Una storia d’amore tra due giovani ragazzi decisamente poco ordinaria. Si tratta infatti di una ragazza alquanto normale e di un angelo caduto dal fascino sovrumano.

“Fallen”, la trama

Lucinda “Luce” Price è una diciassettenne che vive una vita apparentemente normale fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso. Viene rinchiusa alla Sword & Cross, un misterioso riformatorio dove incontrerà Daniel, ragazzo enigmatico di una “bellezza sconvolgente”, inizialmente sembrerà scostante, anche un po’ antipatico nei suoi confronti, fino a quando non le rivelerà la verità. Il ragazzo è in realtà un angelo caduto, condannato a innamorarsi di lei ogni 17 anni, solo per vederla morire dopo ogni volta che l’avrà baciata, ma questa volta le cose sono cambiate, Luce dovrà fare di tutto per permettere a questo amore di essere vissuto.

Un film tanto atteso

Diversamente dalla fortunatissima saga di “Twilight”, quella scritta da Lauren Kate ha dovuto aspettare a lungo per ottenere una trasposizione cinematografica. Dopo quasi sette anni finalmente anche la saga che racconta l’amore tra una ragazza e un angelo caduto ha avuto il suo film. Purtroppo, cinematograficamente, parlando, “Fallen” non è stato un grande successo. Una storia un po’ scontata senza grandi colpi di scena, ma c’è da riconoscere quanto la pellicola sia rimasta fedele al libro, cosa che non accade così spesso. Anche i due attori sono riusciti ad interpretare i loro personaggi in maniera adeguata e i sentimenti, quelli che hanno fatto impazzire le teenager del momento, sono stati espressi profondamente.