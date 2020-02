“L’Essenziale” di Marco Mengoni, il ritorno all’essenza delle cose attraverso l’amore puro

Vincitrice nel 2013 del Festival di Sanremo, la canzone “L’essenziale” ha consacrato all’età di 25 anni Marco Mengoni nel panorama musicale italiano. Una canzone romantica ed emozionante, scopriamo il perché analizzandone i versi.

Riscoprire le cose veramente importanti

La canzone, scritta dallo stesso Mengoni con Roberto Casalino e Debenedittis, è dedicata ad una persona amata, definita per l’appunto “l’essenziale”. In un mondo che “cade a pezzi” secondo l’autore è necessario tornare a dare valore alle cose della vita vere e importanti, allontanandosi “dagli eccessi e dalle cattive abitudini”, unico modo per tornare “alle origini”.

L’importanza dell’amore

L’autore al’interno del brano fa mea culpa per non aver compreso l’importanza dell’amore, tornando ad “apprezzare quello che non ho saputo scegliere” e condividendolo con la persona amata: emblematico in tal senso il passaggio nel quale Mengoni canta “io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te”.

Fragilità e libertà

In questa canzone, Marco Mengoni fa emergere la sua fragilità e al tempo stesso la sua voglia di libertà, la sensazione di vivere un momento di trasformazione e non sapere cosa si diventa. Dai versi del brano emerge la trasparenza e la sincerità dell’autore, rivolte probabilmente ad una donna ma che possono anche rivolgersi a qualsiasi “tu” che ascolta la confessione e l’atto di profonda sincerità dell’artista. Suggeriamo un ultimo passaggio all’interno del testo: “succede anche a noi/di far la guerra e ambire poi alla pace…”. Verso che vorremmo fosse sempre nella mente di tutti.

Il testo