“Elsa e Fred”, un film sull’amore senza età

Questa sera su Tv2000, canale 28, andrà in onda “Elsa e Fred”, una commedia romantica del 2014 diretta da Michael Radford che racconta le vicende di Elsa, una vivace pensionata, che si innamora del suo nuovo vicino di casa Fred.

“Elsa e Fred”, la trama

Elsa è una pensionata amante del divertimento che si innamora di un vedovo di carattere molto tradizionalista e riservato, appena trasferitosi nel suo palazzo. Fred, infatti, dopo la morte della burbera moglie, su insistenza della figlia, si trasferisce a New Orleans, proprio accanto alla pensionata. I due ultrasettantenni hanno temperamenti e stili di vita molto diversi: se Fred, 80 anni, è un uomo coriaceo e scostante, affezionato a una routine sonnacchiosa senza grandi sconvolgimenti, Elsa è invece vitale e romantica, con molti sogni da realizzare. Primo fra tutti, passeggiare a Roma come Anita Ekberg in La Dolce Vita. La donna, con pazienza e un pizzico di immaginazione trascina Fred oltre l’uscio di casa, in strada, al parco e al ristorante.

Quando l’amore non ha età

“Elsa e Fred” è una dolce commedia romantica che, con un pizzico di esuberanza, vuole farci capire che per l’amore non è mai troppo tardi. La vita può sempre riservarci sorprese, la cosa importante è saperle cogliere e sfruttarle al massimo. La vitalità di Elsa, donna che non si è mai arresa e amante della vita spinge Fred, disincantato vedovo dal carattere molto chiuso, a dare una svolta alla propria quotidianità da anziano. Saper apprezzare e trasformare ciò che il destino ci riserva è un’abilità fondamentale e questo film ce lo dimostra con grande intelligenza e tenerezza. In ognuno di noi c’è una parte di Fred e abbiamo solo bisogno di trovare la nostra Elsa per tornare a farla sorridere.

Alice Turiani