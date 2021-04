E’ morta Helen McCrory, l’attrice brittanica di Peaky Blinders e Harry Potter

Aveva 52 anni

L'attrice britannica Helen McCrory è morta di cancro. A dare l'annuncio il marito Damian Lewis. Aveva recitato in film di successo come Harry Potter e The Queen

Helen McCrory, l’attrice britannica che ha interpretato Narcissa Malfoy nella serie di film su “Harry Potter” e Polly Grey in “Peaky Blinders”, è morta di cancro. Aveva 52 anni. Ad annunciare la scomparsa di McCrory è stato il marito, l’attore Damian Lewis. L’attrice era nota per avere interpretato anche il personaggio di Cherie Blair nel film The Queen – La regina.

La morte di Helen McCrory

“Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che è Helen McCrory è morta pacificamente a casa, circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e familiari”, ha scritto il marito Damian Lewis su Twitter. “È morta come viveva”, ha aggiunto. “Senza paura. Dio, noi la amiamo e sappiamo quanto siamo stari fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Ha brillato così intensamente. Vai adesso, Piccola, in cielo, e grazie.”

Il ruolo in Harry Potter

Helen McCrory ha interpretato nella saga di Harry Potter Narcissa Malfoy, moglie di Lucius e madre dell’eterno rivale del maghetto di Hogwarts: Draco Malfoy. Nei confronti del figlio, Narcissa è sempre stata una donna premurosa. Fu infatti proprio lei ad insistere per mandare suo figlio ad Hogwarts rispetto a Durmstrang (dove avrebbe voluto Lucius). Narcissa Malfoy ha avuto un ruolo fondamentale nella saga. Sarà infatti proprio lei a salvare Harry Potter mentendo a Voldemort, in modo da avere salva la vita del figlio Draco Malfoy. In questo film abbiamo una Helen McCrory realmente all’altezza, in una delle scene più importanti del film.