“Dune”, il colossal tratto dall’omonimo romanzo di Frank Herbert

Stasera 1 marzo in prima visione su Italia 1 alle ore 21: 20 andrà in onda “Dune“, film colossal del 2021 diretto da Denis Villeneuve. Il film è la prima parte dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Frank Herbert, primo capitolo del ciclo di Dune.

L’opera Done fu già trasposta in un film del 1984 diretto da David Lynch e nelle miniserie televisive “Dune – Il destino dell’universo” (2000) e “I figli di Dune” (2003).

Dune, la trama

Dune è un’epica avventura ricca di emozioni che narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente.

Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Il libro

Originariamente pubblicato in due parti tra il 1963 e il 1965 sulla rivista Analog (ex Astounding Magazine), rispettivamente con i titoli di Dune World e The Prophet of Dune, il romanzo “Dune” è apparso per la prima volta in volume nello stesso anno 1965 col suo titolo definitivo.

Nel libro, l’autore narra la storia della sfida a sfondo ecologico tra la dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo di Arrakis, un pianeta deserto, unico luogo di produzione, raccolta e raffinazione del Melange (o Spezia), una preziosissima sostanza fondamentale per la struttura della società galattica per motivi che vengono descritti nel romanzo stesso e approfonditi nei libri successivi.

Il romanzo che detiene il record di vendite nell’ambito del genere fantascientifico, con 12 milioni di copie.

Il film

Il 21 novembre 2016 la Legendary Entertainment acquistò i diritti di Dune per un adattamento cinematografico e televisivo. Nel dicembre dello stesso anno trapelò l’indiscrezione che il regista Denis Villeneuve era in trattativa per dirigere il film, dopo che nel settembre dello stesso anno aveva espresso il suo interesse nel progetto, dichiarando che uno dei suoi sogni era dirigere un nuovo adattamento di Dune.

Nel febbraio 2017 Brian Herbert, figlio di Frank e autore dei successivi romanzi del ciclo di Dune, confermò Villeneuve alla regia del progetto.

Con un budget di 165 milioni di dollari, le riprese del film sono iniziate il 18 marzo 2019 negli Origo Film Studios di Budapest per poi proseguire in Giordania; i lavori sono terminati nel luglio dello stesso anno.

Le scene ambientate sul pianeta Caladan sono state girate nella penisola di Stad, in Norvegia, mentre alcune scene sul pianeta Arrakis sono state riprese all’oasi di Liwāʾ, negli Emirati Arabi Uniti.

Comprese le successive riedizioni, il film ha incassato 108897830 $ nel Nord America e 324892250 $ nel resto del mondo, per un totale di 433790080 $. Nel 2021 la pellicola si è posizionata al dodicesimo posto negli incassi mondiali.

Il seguito

Proprio in questi giorni al cinema è possibile vedere “Dune – Parte due”, anch’esso diretto e co-prodotto da Denis Villeneuve e basato sulla seconda parte del primo romanzo della saga scritto da Frank Herbert.

Il film vede confermato il cast corale del primo film che rivede protagonista Timothée Chalamet affiancato di nuovo da Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling e Javier Bardem e l’inserimento per i nuovi di personaggi di Christopher Walken, Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux e Souheila Yacoub.

© Riproduzione Riservata