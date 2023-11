“Donna”, la canzone di Mia Martini contro la violenza di genere

Donna di Mia Martini è una canzone che può definirsi un inno contro la violenza sulle donne. Un racconto dettagliato che sembra coincidere con ciò che si raccoglie dalla cronaca tutti i giorni.

Basta scorrere le parole per scoprire la realtà in cui sono costrette a vivere molte donne. Una realtà che, purtroppo, vive latente in molte famiglie, in molti rapporti di coppia, Una realtà che scopriamo quando una donna per strada rimane vittima della violenza verbale e fisica di folli senza nessuna dignità.

Ciò che ci piace e che Donna è un brano scritto da un uomo, Enzo Gragnaniello, per Mia Martini e pubblicato nel 1989 nell’album “Martini Mia”.

Mia Martini declinò inizialmente la proposta di Enzo Gragnaniello, quando, però, Mia Martini ascoltò le prime note di Donna accettò l’interpretazione. Volle questa canzone per lei, perché in fondo faceva parte della sua vita.

Colpisce che, questo manifesto chiaro e rappresentativo sia nato dalla creatività di un uomo. Se si vuole cambiare il lavoro di Gragnaniello andrebbe preso come esempio. Devono essere in prima istanza gli uomini a cambiare le cose. Ci vuole rispetto e questo deve partire dai maschi.

In Donna un uomo mette in scena l’irriguardosa superficialità con la quale moltissimi maschi si approcciano alle donne. Queste diventano solo strumento sessuale. La dignità femminile ed i sentimenti che può provare una donna sono ignorati.

Mia Martini con la sua voce ed il suo vissuto riuscì a dare ancora più forza al testo di Enzo Gragnaniello, lasciando con questa canzone una testimonianza indelebile che merita sempre di essere ascoltata.

Siamo convinti che molti ragazzi sconoscono questa stupenda canzone e forse si dovrebbe far cultura sui più giovani proponendo l’ascolto di canzoni come quella di Mia Martini.

Non crediamo che la società possa cambiare per un’ora di educazione fatta a scuola. La società si cambia perché le famiglie devono fornire ai figli le basi del Rispetto. Fin da quando si nasce il rispetto degli altri deve essere assorbito come il latte. Non c’è via d’uscita.

Donna di Mia Martini Donne piccole come stelle

C’è qualcuno le vuole belle

Donna solo per qualche giorno

Poi ti trattano come un porno Donne piccole e violentate

Molte quelle delle borgate

Ma quegli uomini sono duri

E quelli godono come muli Donna come l’acqua di mare

Chi si bagna vuole anche il sole

Chi la vuole per una notte

C’è chi invece la prende a botte Donna come un mazzo di fiori

Quando è sola ti fanno fuori

Donna, cosa succederà

Quando a casa non tornerà Donna, fatti saltare addosso

In quella strada nessuno passa

Donna, fatti legare al palo

E le tue mani ti fanno male Donna che non sente dolore

Quando il freddo gli arriva al cuore

Quello ormai non ha più tempo

E se n’è andato soffiando il vento

Chi si bagna vuole anche il sole

Chi la vuole per una notte

C’è chi invece la prende a botteDonna come un mazzo di fiori

Quando è sola ti fanno fuori

Donna, cosa succederà

Quando a casa non torneràDonna come l’acqua di mare

Chi si bagna vuole anche il sole

Chi la vuole per una notte

C’è chi invece la prende a botteDonna, donna come un mazzo di fiori

Quando è sola ti fanno fuori

Donna, cosa succederà

Quando a casa non tornerà Donna come l’acqua di mareChi si bagna vuole anche il soleChi la vuole per una notteC’è chi invece la prende a botteDonna come un mazzo di fioriQuando è sola ti fanno fuoriDonna, cosa succederàQuando a casa non torneràDonna come l’acqua di mareChi si bagna vuole anche il soleChi la vuole per una notteC’è chi invece la prende a botteDonna, donna come un mazzo di fioriQuando è sola ti fanno fuoriDonna, cosa succederàQuando a casa non tornerà Donna

Donna

Donna come l’acqua di mare

Il Significato di Donna

Le strofe di Donna sotto la potente voce di Mia Martini toccano l’anima e riescono a trasmettere la “maleducazione” maschile riguardo al genere femminile. Noi parliamo spesso di rispetto. Ma quando Mia Martini sviscera la propria voce il quadro è disarmante. Donne piccole come stelle

c’è qualcuno, le vuole belle

donna solo per qualche giorno

poi ti trattano come un porno. La parte fisica – carnale è quella che il duo Martini-Gragnaniello mettono in evidenza. Non c’è nessun rispetto da parte di chi vive la donna comportandosi in questo modo. Le donne sono usate per soddisfare i propri desideri momentanei, senza preoccuparsi della loro dignità e dei loro diritti. Ma, nel testo emerge anche l’abuso, quando le donne sono “piccole come stelle”, vittime della follia e della ferocia di maschi malati. Nella strofa seguente emerge tutta la fragilità delle donne, costrette ad un vissuto di pericolo. Non c’è sicurezza. Il ritorno a casa dell’uomo, molte volte è un’agonia. Donna come un mazzo di fiori

quando è sola ti fanno fuori

donna cosa succederà

quando a casa non tornerà. Certo, forse tutti dovremmo leggere il testo di questa canzone. Magari, farlo nostro ed evitare le continue e inutili polemiche, enunciare verità senza l’umiltà di osservare ciò che sta davanti ai nostri occhi. Donna la canzone di Mia Martini

© Riproduzione Riservata