"Sai la gente è matta, forse troppo insoddisfatta..." di Mia Martini

Sono passati esattamente 25 anni dalla scomparsa di Mia Martini, una delle voci più belle ed espressive dalla musica italiana di sempre. Il 12 maggio del 1995, a soli 47 anni, se ne andava Mia Martini, intensa e bellissima, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. Noi la ricordiamo con una delle sue interpretazioni più memorabili, “Almeno tu nell’universo”.

Almeno tu nell’universo

Scritta da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio nel 1972, “Almeno tu nell’universo” è il brano con cui Mia Martini si esibì nel 1989 sul palco dell’Ariston di Sanremo, segnando il suo ritorno sulle scene. L’interpretazione valse alla cantante calabrese il premio della Critica ed un notevole successo di vendite, che pose fine al periodo più oscuro della sua carriera.

La gente è matta

Come un uccello che plana dall’alto, Mia Martini osserva la gente che si muove distrattamente nel mondo, senza un senso apparente. Il suo sguardo è distante, lucido e coglie della realtà gli aspetti più drammatici. Vede, così, una massa di persone indistinte, fatta di piccole solitudini che vagano senza meta. Sono distratte, volubili, prive di punti di riferimento. Si aggirano qua e là, indifferenti, smarrite in un mondo che si nutre di odio, sentimenti passeggeri e bugie. Ed è proprio in questo caos che l’io trova nel tu l’unico punto di riferimento possibile, la sua stella fissa, “un sole che splende per me soltanto/ come un diamante in mezzo al cuore”.

Il testo della canzone di Mia Martini

Sai, la gente è strana

Prima si odia e poi si ama

Cambia idea improvvisamente

Prima la verità poi mentirà lui

Senza serietà

Come fosse niente

Sai, la gente è matta

Forse è troppo insoddisfatta

Segue il mondo ciecamente

Quando la moda cambia

Lei pure cambia

Continuamente, scioccamente

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell’universo

Un punto sei, che non ruota mai intorno a me

Un sole che splende per me soltanto

Come un diamante in mezzo al cuore

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell’universo

Non cambierai

Dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero di più, di più, di più

Sai, la gente è sola

Come può lei si consola

Per non far sì che la mia mente

Si perda in congetture, in paure

Inutilmente e poi per niente

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell’universo

Un punto sei, che non ruota mai intorno a me

Un sole che splende per me soltanto

Come un diamante in mezzo al cuore

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell’universo

Non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero di più, di più, di più

Non cambierai

Dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero, davvero di più