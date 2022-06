“Domani e per sempre”, il libro di Ermal Meta diventerà una fiction

il libro di ermal meta

Dopo poco più di due settimane dalla sua pubblicazione, il libro di Ermal Meta sta riscuotendo un successo tale che in cantiere c’è già una trasposizione sul piccolo schermo come fiction.

“Domani e per sempre“, il libro di Ermal Meta presentato ufficialmente in tv nel corso della puntata di Domenica In, diventerà una serie tv. A rivelarlo lo stesso autore, il quale ha deciso di dedicarsi alla scrittura di un libro dopo il successo raggiunto in ambito musicale. I Lupi, così si chiamano i fan del cantante, non vedono l’ora di poter ammirare la trasposizione in immagini delle pagine del libro del loro cantane preferito.

Domani e per sempre

È l’inverno del 1943: nell’Europa scossa dalla seconda guerra mondiale, l’Albania subisce senza piegarsi l’occupazione tedesca. Nel piccolo villaggio di Rragam, nel nord del paese, Kajan guarda il mondo cambiare attraverso gli occhi curiosi di un bambino di sette anni. I suoi genitori sono partigiani e sono sulle montagne a combattere contro i nazisti, così accanto a lui ci sono l’amatissimo nonno Betim e Cornelius, un personaggio dal passato misterioso che segnerà la vita di Kajan.

Alla fine della guerra, la vita del protagonista sembra scorrere su binari sicuri e promette di andare verso un futuro radioso, ma nell’Albania dominata dalla dittatura comunista e nell’Europa spaccata in due dalla guerra fredda, niente è come sembra. Dietro ogni angolo si nascondono ombre e pericoli che spingeranno il destino di Kajan a compiere traiettorie imprevedibili.

In questo romanzo di formazione, Ermal Meta vuol far conoscere il regime dittatoriale che ha subìto l’Albania, paese d’origine di Ermal Meta, dal 1945 al 1990. La vita del piccolo Kajan di 7 anni cambia quando, insieme a suo nonno, accoglie in casa un soldato con la passione per la musica.

Dal libro alla fiction

Dopo poco più di due settimane dalla sua pubblicazione, Domani è per sempre sta riscuotendo un successo tale che in cantiere c’è già una trasposizione sul piccolo schermo come fiction. Non è ancora dato sapere con precisione i dettagli dell’opera né quando sarà mandata in onda in tv.

Nel frattempo Ermal Meta è pronto a partire in tour con noi di Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale: la prima data è in programma mercoledì 6 luglio a Villa Grimaldi a Genova.