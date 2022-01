“Doc. Nelle tue mani”, le anticipazioni della terza puntata

La serie tv

Questa su Rai 1 andrà in onda la terza puntata della fiction “Doc. Nelle tue mani”. La seconda stagione della fiction italiana record di ascolti che narra le vicende del dottor. Andrea Fanti e della sua equipe dopo il periodo della pandemia.

La terza puntata di “Doc. Nelle tue mani”

La fiction presenta un totale di sedici episodi, tutti quanti, oltre ad essere trasmessi da Rai1 in prima serata, saranno disponibili per la visione in replica sulla piattaforma streaming RayPlay. “Doc. Nelle tue mani” è tratta dalla storia vera del Dottor. Pierdante Piccioni che racconta nel libro “Meno dodici” insieme a Pirangelo Sapegno. Ora, la nuova stagione si concentra sulla vita dopo la pandemia da Coronavirus, sia quella privata che quella in ospedale, mostrando quanto le cose siano cambiate ed entrando ancora di più in empatia con il pubblico.

L’episodio “L’attenzione”

Il primo episodio della terza puntata di “Doc. Nelle tue mani” vede Andrea Fanti a gestire ben due casi allo stesso tempo; si impone di essere al massimo delle sue possibilità per dimostrare a tutti di essere degno del ruolo di primario. La competizione è alta, ma non manca di aiutare Agnese. La donna, infatti, sta vivendo un periodo difficile dopo la pandemia con il figlio in affido. Un problema che si riversa anche nella vita professionale non riuscendo più a entrare in confidenza con i propri pazienti. Carolina si trova spesso in disaccordo con i genitori e sente di essere sempre più vicina al chirurgo Edoardo Valenti. Damiano, il nuovo medico, è interessato a Giulia.

L’episodio “Il gusto di vivere”

Andrea Fanti ha un confronto con il chirurgo Valenti che porta ad un diverbio tra i due per via di Carolina. Fanti dovrà occuparsi poi Doc di un ragazzo i cui genitori sono persone molto assillanti, motivo che lo spinge a chiedersi com’è lui nel ruolo di padre. Nel frattempo Gabriel ed Elisa parlano del loro passato che emerge durante un caso che stanno seguendo insieme e che vede uno chef stellato molto violento nei modi di porsi.