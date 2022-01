“Doc. Nelle tue mani”, la seconda puntata della serie tv da record

La serie tv

Questa sera su Rai 1 andrà in onda “Doc. Nelle tue mani”, la serie tv italiana record di ascolti che racconta la storia, tratta da una vicenda reale, del Dottor. Andrea Fanti magistralmente interpretato da Luca Argentero.

La seconda puntata di “Doc. Nelle tue mani”

In questa seconda attesissima puntata di “Doc. Nelle tue mani”, vedremo gli episodi “Sfide” e “Quello che sei”. Il primo vede l’inchiesta condotta da Caruso entrare nel vivo con i segreti della pandemia che iniziano a emergere. Carolina, figlia di Fanti, durante l’emergenza Covid si è particolarmente legata a Riccardo e inizia a desiderare qualcosa di più dell’amicizia. Gabriel inizia a sviluppare degli strani disagi che lo mettono un po’ fuori pista, mentre Elisa, con cui non si frequenta più, vede un nuovo uomo che, però, sembra avere qualcosa da nascondere. Nel secondo episodio Andrea inizia a chiedersi se valga la pena riottenere il primariato e i problemi di Gabriel si infittiscono quando non si presenta all’appuntamento con la psicologa.

Il record della prima puntata

La seconda stagione della serie tv “Doc. Nelle tue mani”, andata in onda lo scorso giovedì, ha avuto un grande successo con oltre 7 milioni di telespettatori e uno share medio del 30, 5 per cento – con picchi anche del 34,8 – nonostante l’inatteso colpo di scena della morte del Dottor. Lazzarini. La fiction è tratta dalla storia vera del Dottor. Pierdante Piccioni che racconta nel libro “Meno dodici” insieme a Pirangelo Sapegno. Ora, la nuova stagione si concentra sulla vita dopo la pandemia da Coronavirus, sia quella privata che quella in ospedale, mostrando quanto le cose siano cambiate ed entrando ancora di più in empatia con il pubblico.

Alice Turiani