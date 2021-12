“Dickens. L’uomo che inventò il Natale”, il film sull’origine di “Canto di Natale”

film natalizi

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

Per la nostra selezione di film natalizi vi proponiamo “Dickens. L’uomo che inventò il Natale”, una pellicola del 2017 diretta da Bharat Nalluri che racconta la storia dello scrittore inglese e del suo capolavoro “Canto di Natale”.

“Dickens. L’uomo che inventò il Natale”, la trama

Il film è un divertente viaggio nella vita e nella mente del grande scrittore Charles Dickens nel periodo che lo portò alla creazione della favola natalizia per eccellenza nella letteratura mondiale “Canto di Natale”. “Ebeneeeezer Scrooooge”. Prima di diventare un ululato nella notte, il grido di un fantasma in catene, il personaggio dell’avaro finanziere londinese svolazza nella mente di un giovane Charles Dickens affetto dal blocco dello scrittore. Nella Londra Vittoriana Dickens, a causa delle richieste della sua numerosa famiglia e delle sue abitudini stravaganti, si ritrova con il portafoglio quasi vuoto e diventa smanioso di scrivere un altro best seller.

“Un amore sotto l’albero”, il commovente film di Natale che racconta la vita “Un amore sotto l’albero” è un film del 2004 diretto da Chazz Palminteri che racconta la vita di cinque personaggi durante le feste natalizie

Una storia nella storia

Il film racconta in maniera umoristica e delicata le vicende che portarono il grande scrittore inglese Charles Dickens a comporre la sua più grande opera “Canto di Natale”. L’opera di Dickens ha visto diverse rivisitazioni cinematografiche, ma raccontare l’origine del racconto che, pubblicato nel dicembre del 1843 deviò lo spirito prettamente religioso del Natale verso quello più familiare e conviviale, è stata un’importante scelta cinematografica. Il cast, oltretutto, riesce perfettamente nell’interpretazione dei personaggi, facendo trasparire le incredibili difficoltà economiche in cui verteva uno scrittore dell’epoca. Sullo sfondo la tipica Londra Vittoriana che affascina e incupisce l’animo, la svolta starà poi nel racconto della storia. il film “Dickens. L’uomo che inventò il Natale” è così una sorta di scatola cinese.

Alice Turiani