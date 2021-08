“Da qui all’eternità”, il film tratto dal romanzo di James Jones

Il film

Questa sera su Tv2000, canale 28, andrà in onda alle 20:55 il film “Da qui all’eternità”, capolavoro diretto da Fred Zimmermann del 1953 e tratto dall’omonimo romanzo colossale (opera di ben 1038 pagine) di James Jones.

“Da qui all’eternità”, la trama

Nel 1941 il giovane soldato Prewitt, ex pugile che ha smesso di combattere dopo aver ferito gravemente un amico, viene trasferito alle Hawaii. Alla base, per distrarsi, viene proprio praticata la boxe e quando Prewitt si rifiuta di riprendere gli allenamenti, viene sottoposto a ogni tipo di angheria. Solo il sergente Warden, vero capo della compagnia, innamorato della moglie del comandante, prende in simpatia il nuovo arrivato. Prewitt inizia a trascorrere ogni momento libero con Lorena, la ragazza che intrattiene i soldati, e fa amicizia con l’italo-americano Angelo Maggio, la cui morte violenta porterà Prewitt a forti conseguenze, mentre l’improvviso attacco giapponese a Pearl Harbor, sconvolgerà per sempre le vite dei protagonisti.

Storia di giovani e guerra

Fred Zimmermann riporta su pellicola in maniera esemplare un romanzo prodigioso. Le vicende di cinque giovani vengono raccontate per immagini con una grande potenza e chiarezza. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, “Da qui all’eternità” è, prima un libro, poi un film, di guerra, amore, amicizia e coraggio. Tutti elementi fondamentali per sopravvivere in un periodo storico così duro e drammatico. Un melodramma bellico che mescola abilmente i vari generi coinvolgendo lo spettatore e suscitando grandi emozioni. Fondamentale nel film è la nobiltà d’animo che caratterizza i personaggi. Ricevendo ben otto Premi Oscar, la pellicola è stata un grande successo dell’epoca e rappresenta un altro esempio eccellente della produzione hollywoodiana.

Alice Turiani