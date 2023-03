“Così speciale”, il significato del nuovo singolo di Diodato

È tornato a far parlare di lui Diodato, il vincitore del Festival di Sanremo 2020 che ci aveva conquistati con “Fai rumore”, una delle canzoni più belle del panorama musicale odierno. “Così speciale” è il nuovo singolo e omonimo album, uscito lo scorso 24 Marzo. Diodato si è sempre contraddistinto per la sua scrittura evocativa, in grado di far immediate chiunque in brani emozionanti e coinvolgenti. Dal talento cristallino, tra le sue note delicate e ritornelli appassionanti, torniamo a sognare con la nuova musica di Diodato.

Il nuovo album di Diodato

Oggettivamente tornare sul panorama musicale italiano dopo aver scritto un vero capolavoro come “Fai rumore”, non è affatto semplice. Le aspettative sono alte, l’emozione di tornare a sentire un cantautore tanto amato come Diodato altrettanto. Eppure, solo un artista come lui, è in grado di tornare sulla scena con un nuovo album pieno di sorprese musicali e testuali. Come affermato dal Diodato stesso, al centro di tutto c’è l’umanità, i fili rossi che collegano ognuno e ognuna di noi.

Ben 10 canzoni, nell’album “così speciale”, raccontano momenti intensi e fasi fugaci della vita, ponendo l’attenzione su sfumature emotive con una delicatezza e potenza tipiche di Diodato. La maggior parte dei brani, come affermato diverse volte, sono stati registrati in presa diretta, con l’obiettivo di cogliere sin da subito l’emotività alla base.

Come leggiamo su All Music Italia, la copertina del nuovo album è stata creata da Paolo De Francesco, che aveva già lavorato alla copertina di “Che vita meravigliosa”.

In quest’ultimo ha realizzato un artwork liberamente ispirato a “Flowers” dell’artista giapponese Tetsumi Kudo, che Diodato aveva visto in occasione della Biennale d’arte di Venezia dello scorso anno.

“Quei fiori erano così potenti, così evocativi, che sembravano racchiudere la proiezione dei desideri, delle paure, delle metamorfosi dell’animo umano. Erano ciò che cercavo da tempo per esprimere visivamente ciò che stavo registrando in quei mesi. Ho fotografato allora alcuni dettagli dell’opera e li ho mostrati a Paolo De Francesco pensando potessero essere quegli scatti stessi la cover del nuovo album. Lui mi ha chiesto del tempo per provare a ragionarci e qualche settimana dopo mi ha inviato quella che è diventata la cover. Pensavo avesse semplicemente rielaborato un mio scatto graficamente e invece ho poi scoperto che aveva creato due fiori di carta crespa, colorandoli con acquerelli liquidi e fotografandoli. Tutto l’artwork è composto da fotografie di dettagli della sua creazione” racconta Diodato a proposito della nascita dell’artwork del disco.“

“Così speciale” è il nuovo singolo di Diodato, che torna dopo 3 anni dal grande successo del Festival di Sanremo. Una ballano emozionante, in grado di vibrare e risuonare emozionandoci profondamente. Pura, autentica, potente, questa nuova canzone racconta di alcuni tempi passati, rimasti come fotografie appese al muro dei ricordi. Il cantautore racconta quel che ha perso, quello che non c’è più, quello che continua, spesso, a risuonare dentro di noi nonostante tutto, nonostante il tempo e le scelte sbagliate. Con una musica e una voce crescenti, Diodato racconta il “tuffo doloroso” che è l’amore. Quello che spesso ci porta a vacillare, a guardare la vita da una finestra che illumina una strada buia. Una strada che non è sempre semplice ripercorrere.

Ma che, attraverso questo brano, ripercorreremo.

Il testo di “Così speciale” di Diodato

Ora che stare insieme è reato

non ho mica capito

che nome dare alla mia solitudine

ma qualcuno me lo ha già consigliato

è un gesto verso lo stato

diciamo pure uno stato di gratitudine

che tempi strani, che mi bruciano le mani

che mi chiudo dentro casa

per sperare in un domani

che non puoi darmi un bacio sulla bocca

senza riempirti di interrogativi

ma i giorni allegri sembrano così lontani

quegli abbracci spensierati che scambiavo con gli estranei

quando pensavo che bastasse un po’ d’amore

a cancellare tutti i nostri mali

E invece cos’è

adesso cos’è

euesta paura che mi chiude in gabbia e che mi fa pensare

a quanto fosse tutto così folle

tutto così speciale

avrei dovuto darti un altro bacio e dirti aspetta che ritorni il sole

invece di lasciarti andare via

invece di lasciarti andare

Stella Grillo